Un profesor de sport din Galați a fost bătut de un elev. Care a fost motivul și ce pedeapsă a primit adolescentul

Amelia Matei
Un profesor din Galați a fost bătut de un elev de clasa a XII-a, după ce cadrul didactic i-a atras atenția acestuia că fumează în curtea școlii. Profesorul de sport a ajuns la spital cu răni la față. Iată ce urmează să se întâmple cu elevul agresiv.

Profesor de sport, snopit în bătaie de un elev

Incident grav în curtea unui liceu din Galați. Un profesor de sport a fost agresat de un elev de clasa a XII-a. Totul s-a întâmplat în a doua zi de școală, când profesorul i-a prins pe câțiva adolescenți că fumează într-un colț al curții școlii.

Profesorul a surprins mai mulți elevi fumând în curtea școlii, așa că a mers să le atragă atenția. În timp majoritatea elevilor au stins țigările și au plecat, unul dintre ei a continuat să fumeze și i-a suflat fumul în fața profesorului.

Cadrul didactic a încercat să îi ia țigara, însă elevul l-a lovit cu pumnul în față. Acesta a încercat să îl ducă pe adolescent la director, dar tânărul a continuat să îl lovească cu pumnii și picioarele.

Citește și: Marius Pieleanu a încetat colaborarea cu SNSPA și dă instituția în judecată. Reacția universității

După agresiune, profesorul s-a ales cu arcada spartă, traumatism la maxilar și un dinte rupt. El a primit îngrijiri medicale și a obținut un certificat medico-legal, pe care l-a depus la poliție alături de plângerea oficială împotriva agresorului.

Ce se întâmplă cu elevul agresor

Cazul șocant a fost raportat conducerii școlii și Inspectoratului Școlar, dar și poliției, iar ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați. Urmează ca instituțiile abilitate să verifice circumstanțele în care s-a produs agresiunea.

Elevul riscă sancțiuni dure precum scăderea notei la purtare până la exmatriculare. De menționat este că elevul agresor are rezultate bune la învățătură, însă nu este la prima abatere disciplinară în liceu.

Prima zi de școală, marcată de proteste

Prima zi de școală a început cu un protest din partea profesorilor, care cer soluționarea problemelor cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar și superior și condiții mai bune pentru desfășurarea actului educațional.

Citește și:Profesorul universitar George Bondor s-a sinucis. Avea 53 de ani: „Un filosof complet, un profesor cu har, un publicist cultural de calibru”

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul școlii, noi, profesorii, vom ieși în stradă pentru viitorul educației și pentru viitorul României, anunță profesorii”, potrivit unui comunicat transmis de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

