Educatoare concediată, după ce a agresat copiii pe care îi îngrijea. Le-a lipit gura cu bandă adezivă și i-a lovit

O educatoare de 24 de ani de la o grădiniță din Germania a fost concediată, fiind acuzată că a agresat copiii de care trebuia să aibă grijă. Femeia a lovit micuții și le-a lipit gura cu bandă adezivă ca să nu mai vorbească. Autoritățile au deschis o anchetă.
Vivian K., o educatoare de la creșa municipală „Kleine Freunde mittendrin”din Nienburg, landul german Saxonia-Anhalt, este acuzată de abuz asupra copiilor. Primele acuzații de agresiune asupra minorilor au apărut anul trecut, când femeia ar fi țipat la copii și i-ar fi tras de brațe.
Acum, aceasta este acuzată că i-a lovit și le-a lipit gura cu bandă adezivă, în încercarea de a-i opri să mai facă gălăgie.
Consilierul local Matthias Henning-Kersten a contactat biroul responsabil pentru protecția tinerilor și departamentul de anchetă penală, unde a cerut clarificări din partea administrației orașului, notează Bild.
Consilierul local s-a arătat șocat de acțiunile educatoarei, afirmând că a aflat totul de la părinții copiilor agresați. Acesta a decis să facă public scandalul pe contul său de Facebook, moment în care mai multe cazuri asemănătoare au ieșit la iveală.
Educatoarea a fost concediată. Aceasta și-a justificat acțiunile susținând că „doar așa ascultă porcii ăștia”.