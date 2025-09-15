Alertă alimentară în România, după ce un produs popular de condimente a fost retras de pe rafturile marilor lanțuri de magazine. Această decizie a fost luată după ce au fost identificate niveluri neconforme de clorpirifos, un pesticid ce a fost interzis în Uniunea Europeană încă din 2020.

Condimente contaminate, retrase de pe piață

Patru lanțuri de magazine au rechemat produsul Kamis Condiment Cuișoare de 10 grame. Este vorba despre magazinele Mega Image, Profi, Selgros și Kaufland.

„Furnizorul KAMIS Condimente S.R.L. a inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului Kamis plic cuişoare 10g, LOT 0002791365, DLC: 17.02.2028, ca urmare a detectării unor niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit clorpirifos”, se arată în anunțul transmis prin intermediul ANSVSA.

Persoanele care au achiziționat aceste condimente le pot returna în orice magazin, fără a prezenta chitanța sau bonul fiscal, iar suma le va fi rambursată integral.

„Pentru a vă rambursa complet valoarea produsului achiziționat din acest lot, vă rugăm să aduceți produsul înapoi în magazin. Nu este necesar să aveți chitanța/ bonul fiscal”, au precizat reprezentanții magazinelor.

Ce este Clorpirifosul

Clorpirifosul este considerat periculos pentru sănătate, fiind asociat cu riscuri neurologice și afectarea dezvoltării copiilor. Din acest motiv, utilizarea sa este interzisă în Uniunea Europeană începând cu anul 2020.

Medicii atrag atenția că ingerarea alimentelor contaminate cu pesticide precum clorpirifos poate avea efecte grave asupra sănătății, mai ales în cazul copiilor și femeilor însărcinate. Chiar dacă nu apar simptome imediate, expunerea repetată la astfel de substanțe chimice poate afecta sistemul nervos.

Statut legal și restricții:

Interzis în Europa: A fost interzis pentru comercializare în 2008.

Restricționat în alte țări: De asemenea, a fost restricționat sau interzis pentru diverse utilizări în țări precum Singapore (din 2009) și Africa de Sud (din 2010).

Interzis în Marea Britanie: Interzis în Marea Britanie în 2016, cu excepția unor utilizări limitate la plantarea de răsaduri.

În trecut, Clorpirifosul era folosit pentru:

Controlul dăunătorilor din locuințe și clădiri comerciale.

Controlul termitelor.

Utilizat pe plante agricole pentru a combate infestațiile de insecte.

Sursă foto: Shutterstock, ANSVSA

