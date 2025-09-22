Traian Băsescu, discuție de 30 de minute cu Călin Georgescu: „Voia să fie premier”. Ce a descoperit fostul președinte

Traian Băsescu a dezvăluit că a purtat o discuție de 30 de minute cu Călin Georgescu în anul 2012, pe vremea când fostul candidat la alegerile prezidențiale voia să fie premierul României. În urma conversației, fostul președinte spune că a realizat că Georgescu „este un tip care enunță 1.000 de probleme dar nu are soluții pentru ele”.

Traian Băsescu, culisele discuției cu Călin Georgescu

Traian Băsescu a povestit duminică seară despre discuția pe care a avut-o în anul 2012 cu Călin Georgescu, care pe atunci își dorea să fie premierul României. Fostul președinte a explicat că această întâlnire a avut loc la rugămințile colegilor săi, care l-au recomandaqt pe Georgescu ca fiind „un om extraordinar”.

„Am avut o discuție cu el, cred că în 2012, când se oferea să fie premier. A venit la mine, l-am primit la insistența unor colegi care spuneau că e un om extraordinar. După o jumătate de oră mi-am dat seama că este un tip care enunță 1.000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele”, a declarat Băsescu la România TV.

Fostul șef al statului a mărturisit că, doupă doar 20 de minute, și-a dat seama că nu merită să mai continue conversația.

„Este talentat, e un om talentat pentru a atrage, a convinge, a explica superficial lucrurile. Nu o să-l vedeți abordând profund problemele”, a subliniat Traian Băsescu.

Citește și: Câți bani a luat Angela Rusu de la Traian Băsescu când s-a măritat EBA: „Domnul președinte i-a dat un plic soțului meu”

Citește și: Traian Băsescu a cerut un apartament la bloc, în locul vilei de protocol care i se cuvenea. Ce motive a avut

Ce spune fostul președinte despre anularea alegerilor în 2024

În același timp, Traian Băsescu a subliniat faptul că nu știe care a fost motivul pentru care au fost anulate alegerile prezidențiale din 2024, însă este sigur că dacă ar fi ajuns Marcel Ciolacu, candidatul PSD, în turul doi, acestea nu ar mai fi fost anulate.

„Dacă aș ști, v-aș fi spus de mult de ce s-au anulat alegerile. Personal, nu cred că există o motivație și tot timpul am spus că, dacă Ciolacu ar fi intrat în turul doi, alegerile nu s-ar fi anulat, este opinia mea. Pe de altă parte, vedem că a apărut un rechizitoriu, nu l-am citit, dar va ajunge în fața unor judecători, care vor constata dacă sunt sau nu probe pentru acuzare, nu numai a lui Călin Georgescu, ci a celor 22. Sunt niște lucruri pe care le-am văzut toți: toți am văzut armele găsite la Potra, banii, aurul, exact ca la cel care era în Rusia și a făcut explozie cu avionul, tot un mercenar”, a mai spus fostul președinte.

Citește și: Monica Tatoiu, șocată de prețurile din Piața Obor: „La fructe au crescut prețurile cu 30-40% față de anul trecut”

Citește și: Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, susține că Ilie Bolojan nu își va da demisia din funcția de premier: „Nu va fi criză politică dacă pleacă. Guvernul rămâne…”

În același timp, Traian Băsescu spune că el nu crede că Georgescu este „un joc al Moscovei”.

„Acest document, care nu e definitiv, nu exista pe data de 6 decembrie și atunci rămâne să ne întrebăm în ce bază au fost anulate alegerile. Din punctul meu de vedere, încă nu sunt atât de convins, precum par unii, că este un joc al Moscovei acest Călin Georgescu. Eu cred că s-a agățat de un joc dâmbovițean. Este creația structurilor statului român, s-a învârtit în foarte multe instituții ale statului, inclusiv în Ministerul de Externe”, a adăugat fostul președinte.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News