Monica Tatoiu, șocată de prețurile din Piața Obor: „La fructe au crescut prețurile cu 30-40% față de anul trecut”

Monica Tatoiu s-a arătat șocată de prețurile din Piața Obor, de unde își face cumpărăturile constant. Având în vedere că a venit toamna, românii încep să cumpere legume pentru zacuscă, murături și fructe pentru gemuri și dulcețuri. Însă prețurile au crescut enorm, lucru observat și de Monica Tatoiu.

Cât a ajuns să coste un kilogram de roșii în Piața Obor

Piața Obor este una dintre cele mai mari și frecventate piețe din București. Însă din ce în ce mai mulți români observă că noul val de scumpiri a făcut ca fructele și legumele să devină un adevărat lux.

Toamna este momentul în care oamenii se pregătesc săracă zacuscă de tot felul, tocane de legume, plăcinte, conserve gemuri și dulcețuri din tot felul de fructe, fiind și ultimele șanse de a te bucura de legumele de vară precum roșii și castraveți.

Însă valul de scumpiri din ultimul an îi face pe oameni să renunțe la multe dintre aceste cumpărături care devin deja un lux.

De exemplu, în Piața Obor, prețul unui kilogram de roșii ajunge să coste între 8 și 10 lei, în funcție de soi și calitate.

Roșiile românești folosite la bulion sau conserve sunt mai scumpe decât la supermarket, însă nu mulți își permit să cumpere kilograme întregi pentru a avea conserve la iarnă.

Și gogoșarii au ajuns la 8 lei kilogramul, față de 6 lei cât costau anul trecuți. De asemenea, castraveții sunt mai scumpi cu aproape 30% față de anii trecuți.

Monica Tatoiu, șocată de prețurile din obor

Monica Tatoiu s-a arătat dezamăgit de prețurile din Obor și spune că diferențele de preț față de anul trecut se resimt puternic. Unele fructe și legume au crescut chiar și cu 40% față de anul trecut.

„Pentru mine, care stau în Nordului, Piața Obor este un deliciu ca prețuri, dar, dacă stau bine și mă gândesc, prețurile la fructe au crescut cu 30-40% față de anul trecut. Eu pun castraveți murați, pentru că Tatoiu nu vrea decât în saramură și nu se găsesc decât în oțet. Dar și aici…dacă stai și compari castraveții în saramură veniți din afară și te gândești să-i faci acasă, te costă cu 25-30% mai mult. Gogoșarii sunt acum 8 lei, anul trecut erau 6 lei.

Pentru pensionari, căci ei fac zacuscă, prețurile vor fi un impact negativ. Roșiile de aici (n.r. – care costă între 8 și 10 lei) nu le găsești la supermarket. Problema este că nu-și mai permit să mănânce românește. De ce nu avem noi locuri în care agriculturii să poată să-și vândă marfa?

Pe vremea mea erau întreprinderile de stat care cumpărau și făceau acolo. Acum nu există o viziune pentru a-i ajuta pe oamenii ăștia, forță de muncă nu se găsește la țară, muncesc bătrânii, că tinerii nu știu ce fac.”, a declarat Monica Tatoiu la România TV.

