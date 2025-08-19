Traian Băsescu a cerut un apartament la bloc, în locul vilei de protocol care i se cuvenea. Ce motive a avut

Traian Băsescu a cerut să primească un apartament la bloc, ca locuință de protocol, în locul vilei de pe strada Emil Zola. Se pare că fostul șef de stat ar dori să stea într-un apartament, pentru că o vilă ar fi prea mare. Decizia se va tranșa în ședința de Guvern de joi.

Traian Băsescu va primi ca locuință de protocol un apartament într-un bloc din București

Fostul președinte Traian Băsescu va primi de la guvern locuință de protocol într-un bloc din București. Decizia va fi luată în ședința de guvern de joi.

Fostul șef de stat și-a cerut drepturile înapoi, după ce pe 1 iulie a câștigat la Curtea Constituțională o contestație față de decizia conform căreia i-au fost luate toate drepturile de fost președinte, după ce a fost dovedit definitiv și irevocabil colaborator al fostei Securități.

Curtea Constituțională a decis că legea care a dus la decizie este neconstituțională, așa că Traian Băsescu a cerut să îi fie date înapoi drepturile pe care le are îîn calitate de șef de stat. De asemenea, Bpsescu a cerut și înapoierea indemnizației de fost șef al statului pentru ultimii 3 ani.

Traian Băsescu a rămas fără privilegii după ce a fost declarat colaborator al Securității. CCR a decis că legea este neconstituțională, așa că fostul președinte a cerut înapoi indemnizația care i se cuvenea, dar și drepturile, care includeau o locuință de protocol.

Acum, el pare că nu mai vrea vila de pe strada Emil Zola și ar dori un apartament la bloc. În Guvern s-a discutat în urmă cu două săptămâni și modificarea unei hotărâri a Executivului din 2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială.

Fostul șef de stat a și motivat decizia de a cere un apartament, în locul unei vile:

„Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu pentru Digi24.

Ce beneficii va primi înapoi Traian Băsescu

Fostul șef al statului a avut de câștigat după decizia CCR din 1 iulie 2025, care a decis că modificarea legislativă prin care fostul președinte a rămas fără anumite beneficii este contrară Constituției.

În urma acestei decizii, Traian Băsescu urmează să primească înapoi următoarele:

o locuință de protocol, cu destinaţia de reşedinţă, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar

o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază.

