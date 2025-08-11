Ce se întâmplă cu vila pe care Traian Băsescu a cerut-o. Anunțul lui Ilie Bolojan. „Vom tranșa această problemă!”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre vila de protocol pe care Traian Băsescu a solicitat-o de la RAAPPS (Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat), după ce Curtea Constituțională a decis la începutul lunii iulie că legea prin care se anulează anumite drepturi ale foștilor președinți de stat este neconstituțională.

Traian Băsescu va primi o vilă de protocol de la RAAPPS

Traian Băsescu a solicitat RAAPPS să îi atribuie o locuință, în calitate de fost președinte, după ce Curtea Constituțională a decis în luna iulie că legea prin care se anulează drepturi ale persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român este neconstituțională.

Astfel, lui Traian Băsescu i se cuvine o locuință din partea statului român, iar aceasta este asigurată de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Premierul Ilie Bolojan a spus că problema va fi tranșată în această săptămână.

„Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, duminică seară, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

Ce se întâmplă cu vila pentru Klaus Iohannis

Premierul a fost întrebat și despre o eventuală locuință pentru Klaus Iohannis. Acesta a spus că nu știe ca fostului președinte să îi fie repartizată o locuință de protocol.

„O să mă interesez şi vă promit că vă comunic pe tema asta. Spaţiul de care s-a discutat, unde a fost, la un moment dat, sediul PNL în anii ’90 şi după aceea, nu este în folosinţa fostului preşedinte Iohannis”, a mai spus Bolojan, conform sursei citate.

Traian Băsescu își primește înapoi drepturile depline ca fost șef de stat

Fostul președinte al României Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile depline în calitate de fost șef de stat. Mai mult, el are de primit și indemnizații restante în valoare de 150.000 de euro.

Guvernul trebuia să ia decizia privind vila de protocol atribuită lui Băsescu vineri, însă Executivul a amânat decizia.

Este vorba despre vila de protocol de pe strada Emil Zola din cartierul Primăverii, care urmează să îi fie atribuită lui Traian Băsescu. Imobilul are o suprafață de peste 124 de metri pătrați la parter și 116 metri pătrați la etaj.

Terenul are 541 de metri pătrați și include un garaj de aproximativ 43 de metri pătrați.

Fostul președinte Traian Băsescu a cerut restituirea vilei de protocol și a altor drepturi după decizia recentă a CCR.

Anterior, Băsescu își pierduse drepturile de fost președinte după o hotărâre judecătorească privind colaborarea sa cu fostă Securitate.

Acum, fostul președinte a solicitat restituirea vilei de protocol și plata indemnizației lunare începând cu 23 martie 2022.

