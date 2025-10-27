Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner. Mașinile de lux ale acestuia au fost scoase la vânzare. Ce prețuri au 

Familia lui Felix Baumgartner a decis să scoată la vânzare trei mașini de lux care au aparținut fostului parapantist, care a murit în luna iulie a acestui an. Printre supercar-uri se numără și un McLaren 620R, o mașină rară. Iată ce prețuri au autovehiculele.

Mașinile de lux ale lui Felix Baumgartner, scoase la vânzare de familie

Garajul regretatului Felix Baumgartner iese acum la lumină pentru a oferi trei mașini care sunt personificarea vieții sale. Iată ce mașini scoate familia fostului parapantist la vânzare.

În total, este vorba despre trei „bestii motorizate” pe care familia sa le-a scos la vânzare pentru mai mult de 900.000 de euro, deși, desigur, pot fi cumpărate și individual.

Citește și: Cauza morții lui Felix Baumgartner. Verdictul anchetei

Cele două supermașini care conduc lotul, un Lamborghini și un McLaren, poartă numărul 63 pe caroserie, deoarece Baumgartner a încercat și norocul în automobilismul de competiție și chiar a participat la celebra cursă de 24 de ore de la Nürburgring cu „numărul său de luptă”.

Lamborghini Huracán Sterrato este o raritate, limitată la doar 1.499 de exemplare, pusă în vânzare pentru echivalentul a 346.395 de euro. Cu configurația sa specială în verde mat și interiorul îmbrăcat în Alcantara, acest Lambo de 610 CP și tracțiune integrală face parte din acea specie „inclasificabilă” de supermașini de teren, din care mai face parte și Porsche 911 Dakar.

Sterrato combină o gardă la sol ridicată cu aripi evazate și un mod de condus Rally, inedit în gama Huracán. În ciuda aerului său aventurier, pe asfalt accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3,4 secunde, scrie Marca.

Al doilea „proiectil” este un McLaren 620R alb, din 2020. Pentru echivalentul a 351.808 euro, viitorul proprietar va primi o piesă de colecție cu doar 8.640 de kilometri la bord. 620R este o ediție limitată la 225 de unități, creată pe baza modelului de competiție McLaren 570S GT4.

Citește și: Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după primele rezultate ale anchetei procurorilor italieni: „Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult”

Cei 620 CP provin dintr-un motor V8 biturbo de 3,8 litri, care îi permite să atingă 100 km/h de pe loc în doar 2,9 secunde. 620R include și elemente aerodinamice și tehnice demne de un automobil de curse: suspensie reglabilă și un eleron spate uriaș din fibră de carbon.

Închizând trio-ul „exceselor”, se află și Mercedesul G500 pregătit de Brabus. Acest off-roader sălbatic, pentru care se cer 211.085 euro, este echipat cu un motor V8 care a fost dus de la 422 CP la 500 CP datorită modificărilor radicale. Dispune de trei diferențiale blocabile (100%) și are doar 21.550 de kilometri parcurși.

Ce avere avea fostul parapantist

Felix Baumgartner a devenit faimos în 2012 pentru că a scris istorie sărind de la granița spațiului. Valoarea netă a lui Felix Baumgartner, la momentul decesului său din iulie 2025, era estimată la 5 milioane de dolari. Cea mai mare parte a veniturilor sale provenea din sponsorizări pe termen lung, onorarii pentru discursuri, acorduri de licențiere și—mai ales după saltul Red Bull Stratos—din performanțele sale uimitoare.

Potrivit rapoartelor, Baumgartner deținea mai multe bunuri:

O casă de lux în Austria, evaluată la aproximativ 2 milioane de dolari.

O colecție de mașini de top, în valoare de circa 1 milion de dolari.

Un portofoliu divers de investiții — acțiuni și obligațiuni — estimat la aproximativ 3 milioane de dolari.

Felix Baumgartner a construit un parteneriat solid cu Red Bull de-a lungul mai multor decenii, începând din anii ’80 târzii. În 2012, Red Bull a investit aproximativ 50 de milioane de dolari în misiunea Stratos. Deși partea exactă care i-a revenit lui Baumgartner nu este cunoscută, el a beneficiat financiar prin venituri din sponsorizări, drepturi media și câștiguri asociate brandului.

Citește și: Primele rezultate ale anchetei în cazul decesului lui Felix Baumgartner. Ce au descoperit procurorii italieni

De asemenea, a obținut venituri din colaborări cu Audi, Zenith Watches și alte parteneriate de marcă, care au continuat și după saltul istoric.

Urmărește-ne pe Google News