Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună…”

Mihaela Rădulescu face față cu greu pierderii partenerului ei, Felix Baumgartner, care a murit în mod neașteptat în luna iulie.

Mihaela Rădulescu este copleșită de durere după pierderea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu (56 de ani) și Felix Baumgartner formau un cuplu din anul 2013 și se aflau în vacanță în Italia când austriacul a murit în mod neașteptat în timpul unui zbor cu parapanta, la vârsta de 56 de ani. Potrivit autopsiei, parașutistul a suferit o fractură cervicală și leziuni fatale la măduva spinării.

Dacă imediat după moartea sportivului Mihaela și-a găsit cu greu cuvintele pentru a vorbi despre cele întâmplate și despre bărbatul care i-a fost alături vreme de aproape 12 ani, acum, prezentatoarea TV ține amintirea lui Felix vie împărtășind pe contul ei de Instagram o parte dintre momentele frumoase pe care le-au trăit împreună.

Mihaela Rădulescu a repostat la Instagram Story o serie de videoclipuri cu ea și cu Felix pe care austriacul le-a publicat în trecut pe contul personal.

„Am TRĂIT fiecare zi”, a scris prezentatoarea TV în dreptul unui videoclip.

„Eram CEA MAI BUNĂ echipă”, a fost un alt mesaj.

„TOTUL împreună…”, a scris într-un alt Instagram Story.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au cunoscut prin intermediul unui interviu pe care prezentatoarea i l-a luat parașutistului pentru Pro TV, în urmă cu mai bine de un deceniu.

„Nici nu am apucat să mă așez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat. Mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece. Mi-am făcut interviul și atât”, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit Revista Tango.

Felix a făcut rost de numărul ei de telefon, însă inițial l-a notat cu o cifră greșită. Apoi, când s-au revăzut, austriacul a venit „glonț” la prezentatoare să o întrebe de ce nu i-a răspuns la mesaje.

„Mi-a smuls telefonul din mână și s-a uitat în telefonul meu să vadă dacă am primit mesajele lui, apoi mi-a arătat că mi-a scris vreo cinci mesaje. După ce am văzut, i-am explicat că are un număr care seamănă cu al meu, dar că o cifră este greșită. Nici măcar nu reținuse cum mă cheamă, mă trecuse în telefon Romanian Chick!”, a mai povestit Mihaela, pentru sursa citată anterior.

Au început cu stângul, însă au continuat cu dreptul în tot restul relației lor. Mihaela și Felix formau un cuplu din anul 2013 și ar fi aniversat 12 ani de relație în luna octombrie. Felix nu a fost niciodată căsătorit și nu a avut copii. Mihaela a fost căsătorită de trei ori și are un fiu, Ayan, din cel de-al treilea mariaj.

