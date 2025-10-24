Doi tineri, găsiți decedați într-o mașină, în zona lacului Frumoasa. Ce au descoperit anchetatorii

Doi tineri îndrăgostiți din localitatea Ghimeș, județul Bacău, au fost găsiți morți într-o mașină, în zona lacului Frumoasa din județul Harghita. Aceștia au plecat de acasă aproape de miezul nopții și nu s-au mai întors.
Doi tineri îndrăgostiți, găsiți morți într-o mașină
Bianka și Tony, ambii în vârstă de 20 de ani, din județul Harghita, au avut parte de un sfârșit tragic. Cei doi tineri au fost găsiți fără viață miercuri seară, într-o mașină, în apropierea Lacului Frumoasa.
Fata era împușcată în piept, iar tânărul în cap. Lângă trupurile lor, anchetatorii au găsit un asomator, folosit de regulă pentru sacrificarea animalelor în abatoare. Autoritățile au căutat indicii și prin iarnă, în jurul autoturismului.
Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, însă anchetatorii nu exclud nicio variantă, inclusiv crimă urmată de sinucidere.
„S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca şi omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, pentru Agerpres.
Bianka și Tony formau un cuplu de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte de a fi găsiți decedați. Cei doi tineri au părăsit casa în care locuiau în jurul orei 23:35, fără a oferi nicio explicație.
Marți, mama fetei a observat absența lor, moment în care a anunțat Poliția, după care a pornit căutări pe cont propriu, ajutată de familie și vecini.
„Au dispărut! Laszlo Bianka (20 ani) și prietenul ei, Tony Covaci (20 ani) sunt dispăruți de duminică seara. Băiatul are o mașină gri, un Golf 4. Cu această mașină au părăsit localitatea Ghimeș duminică seară, în jurul orei 23:30. Bianka purta pantofi sport alb-negru”, era mesajul publicat în mediul online, imediat după dispariția tinerilor.