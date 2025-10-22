  MENIU  
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Ce le-a propus statul: „Nu e corect. Am muncit o viață întreagă"

Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Ce le-a propus statul: „Nu e corect. Am muncit o viață întreagă”

Adelina Duinea
Actualizat 22.10.2025, 15:45

Statul le-a propus locatarilor din blocul din Rahova, distrus de explozie, să finanțeze reconstrucția clădirii, cu condiția ca ei să revină în chirie, cu posibilitatea de a cumpăra apartamentul ulterior. Acest lucru i-a revoltat pe locatari.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a declarat miercuri, 22 octombrie, la Digi24, că, prin bugetul de stat, poate fi asigurată finanțarea pentru reconstrucția în aceeași configurație a blocului. Conform proiectului, va fi o obligație de a reda apartamentele, în chirie, până la sfârșitul vieții locatarilor, cu posibilitate de vânzare oricând. Tot Atilla a declarat că trebuie trași la răspundere responsabilii de tragedie, pentru a plăti prejudiciile.

Unul dintre locatarii blocului din Rahova spune că nu este normal ca statul să-l oblige să-și recumpere apartamentul distrus. În prezent, nu este clar dacă va fi demolată întreaga scară sau doar etajele superioare.

„Nu e corect. Am muncit o viață întreagă. M-am mutat aici din ‘82- ‘83, am plătit cu rată la CEC, la bancă, l-am plătit”, spune unul dintre locatarii afectați direct de explozie.

Primarul Capitalei dă dreptate locatarilor

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, nu susține poziția ministrului Dezvoltării. Bujduveanu a declarat, tot la Digi24, că susține în continuare ca locatarii imobilului care trebuie reconstruit să rămână proprietari, indiferent cine finanțează proiectul. 

„În dezbaterea publică s-a pus proiectul de către Ministerul Dezvoltării, așa cum a cerut Primăria Capitalei, cu articolul prin care ni se dă dreptul să finanțăm și noi această reconstrucție. Încă nu s-a ajuns la un document final. Pe acest proiect se lucrează în continuare, pentru că titlul de proprietate trebuie definitivat. Eu susțin în continuare că acești oameni trebuie să rămână proprietari pe acest imobil, indiferent cine finanțează”, spune primarul interimar. 

Bujduveanu a explicat că reconstrucția clădirii ar putea dura câțiva ani, că Primăria Capitalei poate acoperi finanțarea, dar că se bucură că Guvernul României își dorește să contribuie de asemenea. Ce mai trebuie definitivat este „cadrul prin care primăriile sau Guvernul României, în momentul în care finanțează [un astfel de proiect], să hotărască să rămână, prin Consiliu, sau prin Parlament, în proprietatea locatarilor”.

Foto: Libertatea

