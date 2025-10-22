  MENIU  
Home > Știri > Ce ascunde clinica din Constanța unde a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani care tocmai născuse. În acte figura ca hotel. Concluzia ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

Ce ascunde clinica din Constanța unde a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani care tocmai născuse. În acte figura ca hotel. Concluzia ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

Ce ascunde clinica din Constanța unde a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani care tocmai născuse. În acte figura ca hotel. Concluzia ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete
Raluca Vițu
.  Actualizat 22.10.2025, 15:13

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj dur și emoționant în urma finalizării raportului Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind moartea unei tinere mame într-o clinică din Constanța.

Decesul Mădălinei a stârnit un val de revoltă în spațiul public, iar concluziile anchetei interne scot la iveală nereguli grave în funcționarea unității medicale.

Avize „din pix” și decizii dictate de profit

În mesajul său postat pe rețelele de socializare, ministrul a subliniat că locul în care s-a produs tragedia ar fi trebuit să fie un spațiu al încrederii și al siguranței, nu al neglijenței și al intereselor financiare. O tânără mămică a murit într-un loc în care viața și încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise ‘din pix’, proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător și inadmisibil!”, a scris Rogobete pe Facebook.

Potrivit raportului analizat de echipa Ministerului Sănătății, clinica în cauză funcționa în baza unor avize acordate fără verificări reale, iar procedurile medicale esențiale erau tratate cu superficialitate. În locul unui sistem centrat pe pacient, ancheta a descoperit o rețea de complicități și decizii luate în dispreț față de lege și etică profesională.

Și-a lăsat nevasta după 20 de ani și 2 copii pentru o femeie mai tânără. Actorul din Las Fierbinți a divorțat și s-a recăsătorit în secret
Și-a lăsat nevasta după 20 de ani și 2 copii pentru o femeie mai tânără. Actorul din Las Fierbinți a divorțat și s-a recăsătorit în secret
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Ca în filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului urlând după copil.” Experiența cutremurătoare a unei tinere care a născut la aceeași clinică privată din Constanța unde o femeie de 29 de ani a murit recent, după naștere

Citeşte şi: Motivul pentru care Mădălina, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la o clinică privată din Constanța, a refuzat intervenția chirurgicală care i-ar fi putut salva viața

Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”

Citeşte şi: Noi detalii despre cazul femeii moarte după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Influencerițele Carmen Grebenișan și Ștefana Peev au născut la aceeași maternitate

„Nu voi accepta minciuna și complicitatea în sistem”

Alexandru Rogobete a transmis că nu va tolera nicio formă de abuz sau neglijență în sistemul sanitar și că toți cei responsabili vor fi trași la răspundere, indiferent de poziția sau influența lor. „Ca ministru al Sănătății, nu pot și nu voi rămâne impasibil. Indolența, nepăsarea și falsa putere a unora au costat o viață. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna și complicitatea în sistem”, a declarat el.

Ministrul a subliniat că, spre deosebire de cei care au ales să închidă ochii în fața neregulilor, el va merge până la capăt pentru a restabili încrederea în sistemul public de sănătate. „Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alții au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg și acționez!”

Rogobete a fost categoric în ceea ce privește responsabilitatea celor implicați în tragedia de la Constanța. A transmis clar că nu va conta cine sunt proprietarii clinicii sau cine a semnat documentele — toți cei care au contribuit la această situație vor fi înlăturați. „Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toți cei care au contribuit la această tragedie.”

Ministrul a anunțat că va prezenta public concluziile raportului într-o conferință de presă programată pentru ziua următoare, la ora 14:30. În încheierea mesajului său, a reafirmat angajamentul față de cetățeni și față de un sistem medical în care oamenii să poată avea din nou încredere. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate este prioritatea mea. Încrederea ne face bine — și o vom recâștiga, cu orice preț.”

Clinica figura ca hotel în acte din 2009

Verificările efectuate de Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat au scos la iveală faptul că unitatea medicală funcționa ca spital încă din 2009, deși în acte figura ca hotel. Autorizația pentru transformarea clădirii într-o instituție medicală a fost emisă abia în iulie 2024, ceea ce înseamnă că timp de peste un deceniu, activitatea medicală s-a desfășurat în afara cadrului legal, notează digi 24.ro. Ministerul Sănătății a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a aplicat amenzi de 60.000 de lei, considerând că neregulile descoperite pot constitui fapte de natură penal.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Fanatik
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Click.ro
Cristina Spătar are băiat mare! Care sunt cerințele lui Albert: „Băiat fiind își dorește” Ce i-a făcut Sofia Vicoveanca artistei, la concertul lui Ion Paladi
Cristina Spătar are băiat mare! Care sunt cerințele lui Albert: „Băiat fiind își dorește” Ce i-a făcut Sofia Vicoveanca artistei, la concertul lui Ion Paladi
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Citește și...
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil sovietic”
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Ce le-a propus statul: „Nu e corect. Am muncit o viață întreagă”
„Ca în filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului urlând după copil.” Experiența cutremurătoare a unei tinere care a născut la aceeași clinică privată din Constanța unde o femeie de 29 de ani a murit recent, după naștere
Violonistul Varujan Cozighian a murit la 89 de ani
Scapă rapid de durerile de cap
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cabral joacă rolul părintelui autoritar în casă. Andreea Ibacka a dat detalii despre familia ei: „Namiko și Tiago ascultă mai mult de tatăl lor”
Cabral joacă rolul părintelui autoritar în casă. Andreea Ibacka a dat detalii despre familia ei: „Namiko și Tiago ascultă mai mult de tatăl lor”
Cum le răspunde Irina Columbeanu celor care o acuză că nu își ajută tatăl și că poartă genți de lux: „Toată vara am strâns bani să îl ajut”
Cum le răspunde Irina Columbeanu celor care o acuză că nu își ajută tatăl și că poartă genți de lux: „Toată vara am strâns bani să îl ajut”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber încurajează conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber încurajează conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
DailyBusiness.ro
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
A1.ro
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”
Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”
Alex Bodi a dat cărțile pe față. De ce s-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu, de fapt: „A fost o ambiție de a mea”
Alex Bodi a dat cărțile pe față. De ce s-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu, de fapt: „A fost o ambiție de a mea”
Reacția Danei Budeanu după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a povestit când și cum a cunoscut-o. "Eu nu-l tutuiesc!"
Reacția Danei Budeanu după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a povestit când și cum a cunoscut-o. "Eu nu-l tutuiesc!"
Imagini greu de privit. Mirela, gravida care a murit în explozia din Rahova, este condusă pe ultimul drum
Imagini greu de privit. Mirela, gravida care a murit în explozia din Rahova, este condusă pe ultimul drum
Observator News
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Libertatea pentru Femei
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Casa de Pensii anunță: aceste două adeverințe NU pot lipsi din dosarul de pensionare
Casa de Pensii anunță: aceste două adeverințe NU pot lipsi din dosarul de pensionare
Nicușor Dan a semnat decretul. Reformă în sănătate: Schimbări majore pentru spitalele din România
Nicușor Dan a semnat decretul. Reformă în sănătate: Schimbări majore pentru spitalele din România
Cazurile de cancer provocate de obezitate cresc alarmant
Cazurile de cancer provocate de obezitate cresc alarmant
9 din 10 profesori confirmă: bullyingul afectează elevii din școlile românești. Salvați Copiii lansează Centrul de Resurse Antibullying
9 din 10 profesori confirmă: bullyingul afectează elevii din școlile românești. Salvați Copiii lansează Centrul de Resurse Antibullying
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton