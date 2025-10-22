Ce ascunde clinica din Constanța unde a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani care tocmai născuse. În acte figura ca hotel. Concluzia ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj dur și emoționant în urma finalizării raportului Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind moartea unei tinere mame într-o clinică din Constanța.

Decesul Mădălinei a stârnit un val de revoltă în spațiul public, iar concluziile anchetei interne scot la iveală nereguli grave în funcționarea unității medicale.

Avize „din pix” și decizii dictate de profit

În mesajul său postat pe rețelele de socializare, ministrul a subliniat că locul în care s-a produs tragedia ar fi trebuit să fie un spațiu al încrederii și al siguranței, nu al neglijenței și al intereselor financiare. „O tânără mămică a murit într-un loc în care viața și încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise ‘din pix’, proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător și inadmisibil!”, a scris Rogobete pe Facebook.

Potrivit raportului analizat de echipa Ministerului Sănătății, clinica în cauză funcționa în baza unor avize acordate fără verificări reale, iar procedurile medicale esențiale erau tratate cu superficialitate. În locul unui sistem centrat pe pacient, ancheta a descoperit o rețea de complicități și decizii luate în dispreț față de lege și etică profesională.

„Nu voi accepta minciuna și complicitatea în sistem”

Alexandru Rogobete a transmis că nu va tolera nicio formă de abuz sau neglijență în sistemul sanitar și că toți cei responsabili vor fi trași la răspundere, indiferent de poziția sau influența lor. „Ca ministru al Sănătății, nu pot și nu voi rămâne impasibil. Indolența, nepăsarea și falsa putere a unora au costat o viață. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna și complicitatea în sistem”, a declarat el.

Ministrul a subliniat că, spre deosebire de cei care au ales să închidă ochii în fața neregulilor, el va merge până la capăt pentru a restabili încrederea în sistemul public de sănătate. „Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alții au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg și acționez!”

Rogobete a fost categoric în ceea ce privește responsabilitatea celor implicați în tragedia de la Constanța. A transmis clar că nu va conta cine sunt proprietarii clinicii sau cine a semnat documentele — toți cei care au contribuit la această situație vor fi înlăturați. „Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toți cei care au contribuit la această tragedie.”

Ministrul a anunțat că va prezenta public concluziile raportului într-o conferință de presă programată pentru ziua următoare, la ora 14:30. În încheierea mesajului său, a reafirmat angajamentul față de cetățeni și față de un sistem medical în care oamenii să poată avea din nou încredere. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate este prioritatea mea. Încrederea ne face bine — și o vom recâștiga, cu orice preț.”

Clinica figura ca hotel în acte din 2009

Verificările efectuate de Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat au scos la iveală faptul că unitatea medicală funcționa ca spital încă din 2009, deși în acte figura ca hotel. Autorizația pentru transformarea clădirii într-o instituție medicală a fost emisă abia în iulie 2024, ceea ce înseamnă că timp de peste un deceniu, activitatea medicală s-a desfășurat în afara cadrului legal, notează digi 24.ro. Ministerul Sănătății a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a aplicat amenzi de 60.000 de lei, considerând că neregulile descoperite pot constitui fapte de natură penal.

Foto – Facebook

