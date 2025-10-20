Ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”

Apar noi detalii în cazul tinerei de doar 29 de ani din Constanța care a murit la scurt timp după ce a născut la un spital privat. A apărut foaia pe care soțul ei a semnat-o, sub presiunea momentului. Iată ce conținea.

Ce conținea documentul pe care l-a semnat soțul Mădălinei, femeia moartă la Constanța după ce a născut

Apar noi detalii după moartea Mădălinei, tânăra de 29 de ani care a murit la o clinică privată din Constanța, după ce a născut. Documentul medical pe care soțul femeii l-a semnat a apărut și apărea scris că se refuză intervenția de histerectomie, în condițiile în care i s-au prezentat riscurile medicale, inclusiv posibilitatea decesului.

Soțul Mădălinei spune că ar fi fost pus să semneze în numele tinerei, deși a fost vorba despre o decizie pe propria răspundere.

”M-au pus să semnez o foaie A4, cum că noi ne asumăm să nu primim histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul. Eu să scriu în numele dânsei, să semnez. În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnule doctor, nu am spus că nu vrem, domnule doctor, are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, că am mai vrea copii, dacă nu, nu riscăm viața ei. Nu, dar semnați ca să fie semnat și noi o rupem după aia. N-am mai gândit. Puneți-vă în situația mea”, a declarat soțul Mădălinei.

Ce s-a întâmplat cu Mădălina

Tânăra a suferit complicații grave la clinica privată din Constanța, așa că a fost transportată la un spital de stat, unde medicii au făcut tot ce era posibil pentru tânăra. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce Mădălina a născut, iar medicii nu au mai putut face nimic ca să îi salveze viața.

La scurt timp după deces, medicii de la clinica privată au spus care a fost ordinea petrecerii evenimentelor. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica unde Mădălina a născut. Spitalul a fost amendat cu suma de 30.000 de lei.

”La data controlului, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului anual privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, motiv pentru care inspectorii sanitari au aplicat o sancțiune de 30.000 de lei, conform art. 33, lit. j), HG 857/2011”, a transmis Ministerul Sănătății.

