Trupul gravidei moarte în explozia din Rahova, ridicat cu două macarale. Iubitul ei face declarații sfâșietoare

Amelia Matei
Tragedia din Rahova a lăsat mai multe familii îndoliate. Printre victimele care și-au pierdut viața se număra și o tânără de doar 24 de ani care era însărcinată și urma să aducă pe lume un bebeluș în doar două luni. Iubitul femeii face declarații cutremurătoare.

Iubitul gravidei moarte în explozia din Rahova, devastat de durere

O tânără însărcinată a murit în explozia din blocul aflat în Rahova. Trupul ei a fost găsit sub o placă de beton și a fost extras de echipajele de salvare cu ajutorul a doua macarale. Familia și iubitul tinerei sunt înmărmuriți de durere și nu își pot reveni din starea de șoc.

Trei persoane au murit în urma exploziei masive, în timp ce mai multe victime sunt grav rănite și au fost transportate de urgență la spital. Printre cele 3 victime se afla și o tânără care urma să aducă pe lume un bebeluș.

Tânăra a lăsat o întreagă familie în doliu, iar iubitul ei este sfâșiat de durere. Bărbatul plecase de acasă la ora 6:30 și se afla la serviciu când explozia i-a distrus tot ce avea mai de preț pe lume.

Femeia avea doar 24 de ani și urma să nască în mai puțin de două luni. Salvatorii au găsit trupul neînsuflețit sub o placă de beton și au fost nevoiți să apeleze la macarale pentru a îl scoate de sub dărâmături.

Bucharest, Romania. 17th Oct, 2025: Several apartments destroyed in a powerful explosion caused by a gas buildup at a residential building in the Rahova district of Bucharest. At the time of reporting, there were three dead and thirteen injured transporteIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

„Mi se spun tot felul de lucruri. Eram la serviciu, nu eram acasă. Nu am vorbit deloc, m-au sunat frații mei”, a declarat iubitul tinerei, la Acces Direct.

Bărbatul care le-a făcut cu mâna salvatorilor, de sub dărâmături

Mai multe echipaje de salvatori au ajuns la fața locului pentru a căuta victime și supraviețuitori. Unul dintre cei care au scăpat de sub dărâmături a fost un bărbat. 

Acesta se afla la etajul 5 și a fost filmat în momentul în care făcea cu mâna salvatorilor de sub dărâmături să vină să îl ajute. Totul a fost filmat de o persoană care se afla în școala de lângă bloc. Acesta voia să filmeze dezastrul lăsat în urmă de explozie, când a văzut bărbatul care făcea cu mâna de sub dărâmături.

În urma exploziei, etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, așa a ajuns bărbatul sub dărâmături. El a fost filmat de o persoană care se afla într-o clasă la Liceul Dimitrie Bolintineanu. Imaginile sunt greu de privit:

”Tragedia a generat acest număr de victime și a afectat structura blocului, iar foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat.

Am ținut legătura cu Bujduveanu, încât să ne organizăm pentru a prelua oamenii și a-i caza în perioada următoare, urmând să găsim o formulă de comun acord cu Primăria Sectorului 5. După ce se va face o anchetă, vor fi luate și măsurile pentru a pune în siguranță zona respectivă”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

