Noi detalii despre cazul femeii moarte după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Influencerițele Carmen Grebenișan și Ștefana Peev au născut la aceeași maternitate

Mădălina, o femeie în vârstă de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța.

Poliția din Constanța a deschis dosar penal după ce Mădălina, o femeie de 29 de ani, a murit la scurt timp după ce a născut un băiețel sănătos, conceput cu ajutorul fertilizării in vitro, informează Știrile Pro TV.

Tânăra a ales o maternitatea privată în baza recenziilor din mediul online. La aceeași clinică privată au născut anul acesta influencerițele Carmen Grebenișan și Ștefan Peev.

Mădălina s-a prezentat la spital marți, 7 octombrie, în jurul orei 13, cu dureri, contracții și sângerări, la maternitatea privată, însă a refuzat internarea. S-a întors în aceeași seară în travaliu avansat.

Medicii de la maternitatea privată i-au îndepărtat uterul victimei

Într-un comunicat transmis de conducerea maternității private din Constanța se precizează că travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale. În postpartumul imediat pacienta a început să piardă sânge în cantitate apreciabilă.

Din cauza hemoragiei puternice, medicii au decis să intervină chirurgical și să îndepărteze uterul. Dar situația s-a agravat. Cum clinica nu are secție de terapie intensivă, echipa de doctori a decis să o transfere pe femeie la Spitalul Județean din Constanța, unde Mădălina s-a stins din viață.

Ulterior, Spitalul Județean din Constanța a sesizat poliția. Sunt așteptate rezultatele autopsiei, care va fi făcută de o echipă specializată de medici legiști. Concluziile expertizei vor fi trimise apoi procurorilor.

Soțul Mădălinei: „Mi se pare de neconceput la un spital privat, la un spital de top, să moară o femeie la naștere”

Soțul Mădălinei a explicat cum au luat el și partenera lui decizia ca ea să nască la Constanța.

„Sincer să fiu, mai mult soția, urmărind diferiți influenceri români, în special femei care nășteau pe aici și promovau… S-a orientat, a văzut că este un spital ok. Am zis să mergem și noi. (…) Am fost zilnic la spital, la fiecare contracție, să fie totul sub control. Cum simțeam o contracție de prea multe griji veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă.

Mi se pare absurd ca în 2025 să moară o femeie la naștere, ceva ce se întâmpla în anii 40 mi se pare ceva de neconceput la un spital privat, la un spital de top”, a spus bărbatul, pentru Știrile Pro TV.

