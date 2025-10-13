Motivul pentru care Mădălina, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la o clinică privată din Constanța, a refuzat intervenția chirurgicală care i-ar fi putut salva viața

S-a aflat motivul pentru care Mădălina, femeia de 29 de ani din Giurgiu care a murit la scurt timp după ce a născut la o clinică privată din Constanța, a refuzat histerectomia, intervenția chirurgicală de îndepărtare a uterului, care i-ar fi putut salva viața.

De ce a refuzat Mădălina, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la o clinică privată din Constanța, intervenția chirurgicală care i-ar fi putut salva viața

Au apărut noi detalii în cazul morții Mădălinei, femeia de 29 de ani din Giurgiu care a decedat la scurt timp după ce a născut natural un băiețel sănătos, la o clinică privată din Constanța. Sarcina fusese concepută prin fertilizare in vitro la o clinică din București, iar Mădălina și soțul ei au ales ca ea să nască în Constanța deoarece clinica privată Armonia Hospital a fost singura care a acceptat cerința ei de a naște natural. Toate celelalte clinici i-au recomandat nașterea prin cezariană pentru siguranța ei și a bebelușului, deoarece avea trombofilie.

Travaliul și nașterea au decurs normal, însă la scurt timp după Mădălina a început să piardă mult sânge. Deși inițial cuplul a refuzat histerectomia, aceasta a fost în cele din urmă efectuată. Echipa de medici de la Armonia Hospital au făcut o comisie în care i s-a explicat soțului Mădălinei gravitatea situației. Potrivit Digi24, anterior, soțul tinerei de 29 de ani a cerut medicilor să nu îndepărteze uterul Mădălinei deoarece el își dorește șase copii. Conform aceleiași surse, refuzul cuplului ar avea și o motivație religioasă.

Mădălina a fost înmormântată cu onoruri militare

După ce s-a intervenit chirurgical pentru salvarea pacientei, starea ei s-a agravat. Spitalul privat susține că are o secție ATI (Anestezie și Terapie Intensivă) în cadrul spitalului, dar, din informațiile Digi24, la nivel minim, respectiv trei paturi. Cu toate acestea, spitalul privat are contract cu Spitalul Județean din Constanța pentru a transfera cazurile grave. De asemenea, există în acest spital și unitate de transfuzie sanguină.

Mădălina a ajuns la Spitalul Județean din Constanța în stare foarte gravă și ulterior a decedat. Tânăra, de profesie polițistă, a fost înmormântată duminică, 12 octombrie, cu onoruri militare.

