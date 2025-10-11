  MENIU  
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate

Oana Savin
Actualizat 11.10.2025, 15:01

Actrița Marinela Chelaru a încetat din viață sâmbătă, 11 octombrie, la vârsta de 66 de ani. Aceasta a suferit mai multe intervenții chirurgicale, precum și câteva accidente vasculare în ultimii ani. Trista veste a fost confirmată de producătoarea Daniela Scoica, precum și de Minodora și Cristi Brancu.

Marinela Chelaru s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, după ce în ultimii ani s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Aceasta a suferit patru accidente vasculare și a fost supusă unei operații pe cord.

Vestea trecerii în neființă a actriței a fost dată pe Facebook, de producătoarea Daniela Stoica.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a scris producătoarea pe rețeaua socială.

La scurt timp după ce s-a aflat de decesul Marinelei Chelaru, Minodora a transmis și ea un mesaj în mediul online: . „Îmi pare foarte rău… om bun și deosebit!! Odihnă veșnică! Sincere condoleanțe familiei!”.

„Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Marinela Chelaru. P.S. Ultimele imagini cu regretata noastră actrița sunt din primăvară de la ultima ei filmare pentru «Exclusiv VIP» de la Prima Tv”, a scris și Cristi Brancu.

Actrița, uitată de lume în ultima perioadă

Deși a avut numeroase probleme de sănătate, Marinela Chelaru își dorea să revină pe scenă. Însă nimeni nu a mai căutat-o, după cum chiar ea mărturisea anul trecut.

„Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoarce și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoarce pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, a declarat ea pentru Cancan.

În emisiunea lui Cristi Brancu, aceasta a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confrunta.

„M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la El, mă duc. Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam”, spunea ea la momentul respectiv.

Sursă foto: Facebook

