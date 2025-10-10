  MENIU  
Home > Vedete > Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii spulberă misterul vieții sale amoroase. Mattia a recunoscut că nu a format un cuplu cu ispita

Amelia Matei
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii a vorbit deschis despre viața ei sentimentală, după ce s-a zvonit că ar avea o relație cu ispita masculină Mattia Carnessali. Vedeta a fost sinceră cu privire la viața ei personală.

Cristina Scarlveschi este îndrăgostită? 

Ispita Cristina Scarlevschi a fost una dintre cele mai apreciate femei din sezonul 9 al Insulei Iubirii. După terminarea emisiunii, s-a zvonit că aceasta ar avea o relație cu Mattia Carnessali, una dintre ispitele masculine.

Totuși, italianul a infirmat zvonurile și a spus că între el și Cristina există o relație de prietenie foarte strânsă.

Recent, Cristina Scarlevschi a fost întrebată de fanii de pe Instagram dacă are iubit și ce caută la un bărbat.

Ea a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru ca oamenii din comunitatea ei să o cunoască mai bine.

Unii au întrebat-o dacă este fericită, alții dacă are sau nu o relație.

„Sunt foarte bine sufletește, mai bine ca niciodată. Mulțumesc că am ajuns la momentul dat să conștientizez acest fapt, dar clar că în viața de zi sunt obstacole. Nu neapărat obstacole, ci lecții pe care eu trebuie să le învăț sau să le depășesc. Și asta e alegerea ta cum le depășești, cu fruntea sus, încordată, (…) cu risc sau cu coada între picioare sau să dai vina pe soartă”, a răspuns ispita.

Nu are iubit, dar nici nevoie

Ea a vorbit despre felul în care ar trebui să fie bărbatul de lângă ea. Vedeta a spus că este conștientă că nu are nevoie de un bărbat lângă ea, așa că acesta ar trebui să fie un mare plus în viața ei și se potrivească din toate punctele de vedere.

„Cel mai important lucru este să lucrezi la capitolul „Eu”, să îți dai seama de ce ai nevoie cu adevărat. În primul rând, să te împlinești pe tine însuți, să fii eliberat spiritual și emoțional și când ești aici, tu nu ai nevoie, nu ai necesități.

Când o să fii liberă în inimă, o să vezi că o să vină bărbatul pe care o să-l vezi în față și o să-i spui „Te aleg pe tine. Nu am nevoie de tine, dar pe aleg pe tine” ”, a continuat Scarlevschi, lăsând să se înțeleagă că momentan nu are pe nimeni, însă este deschisă spre a cunoaște oameni noi.

S-a zvonit că ar fi fost agresată

La un moment dat, s-a zvonit că ispita ar fi fost agresată de Mattia. Totuși, ea a negat informația și chiar s-a arătat amuzată de aceste lucruri, spunând că a crezut că e vorba despre o farsă. Ea l-a sunat pe Mattia Carnessali ca să lămurească situația în fața fanilor.

„Eu când am citit că Mattia m-a agresat, eu am crezut că este o falsă. Am zis Doamne ferește. Aceste informații sunt făcute pentru ură, pentru hype, pentru a stârni ură oamenilor. Este ceva ieșit din comun. Sună realist, dar nu poți să scrii așa ceva. Oamenii care scriu cu așa intenție prostească, boomerang-ul se întoarce mai rău”, a declarat ispita, care ulterior l-a sunat pe colegul ei ca să lămurească situația.

„Ce faci agresorule, nemernicule, cum ai putut să mă bați în club. Eu prima dată când am citit, am crezut că este o farsă, apoi m-am șocat. Eu nu am întâlnit un om mai pozitiv și mai carismatic nu am întâlnit în viața mea, noi ne asemănăm la pozitivitate. Ne înțelegem bine. Nu m-a agresat. Noi discutăm, vorbim, suntem o gașcă”, a spus Cristina.

