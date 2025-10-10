Gabi Bădălău refuză să plătească pensia alimentară a copiilor. Reacția acidă a Claudiei Pătrășcanu: „E rușinos ce face! Are obligația să achite lunar 4.000 de euro!”

  MENIU  
Raluca Vițu
Actualizat 10.10.2025, 16:00

Războiul juridic dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă, la aproape șase ani de la despărțirea oficială. Deși instanța a stabilit o pensie alimentară consistentă pentru cei doi copii ai lor, artista susține că fostul ei soț nu și-a îndeplinit obligațiile, acumulând restanțe și datorii care pun în pericol educația celor mici.

Suspendare provizorie, dar probleme reale

Conflictul dintre cei doi foști soți pare să se adâncească, în ciuda numeroaselor procese și deciziilor judecătorești. Claudia Pătrășcanu continuă să ceară respectarea drepturilor copiilor, în timp ce Gabi Bădălău își menține poziția în instanță.

Recent, Gabi Bădălău a obținut o suspendare provizorie a executării silite inițiate de Claudia Pătrășcanu, însă cântăreața a reacționat ferm, explicând că decizia instanței din martie 2022 îl obligă pe afacerist să plătească lunar 4.000 de euro pentru întreținerea copiilor, până la vârsta de 18 ani. Potrivit artistei, această sumă nu a fost achitată, generând restanțe semnificative.

„Conform hotărârii instanței, tatăl copiilor are obligația de a achita o pensie lunară de 4.000 de euro, până la vârsta de 18 ani, începând cu anul 2022. Până în prezent această sumă nu a fost plătită, ceea ce a generat restanțe considerabile”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

claudia patrascanu dubaiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Datorii la școala copiilor și riscul exmatriculării

Situația financiară afectează direct copiii, susține Claudia, care a dezvăluit că există o datorie de aproximativ 30.000 de lei la școala privată unde sunt înscriși băieții. Aceștia ar fi fost somați și amenințați cu exmatricularea din cauza neplății taxelor.

„Este important ca aceste obligații să fie respectate, pentru ca drepturile copiilor să nu fie afectate”, a subliniat artista, care a prezentat și dovezi privind restanțele acumulate.

Claudia Pătrășcanu nu s-a ferit să critice public atitudinea fostului partener, amintindu-i că el a fost cel care a ales școala privată pentru copii și a semnat contractul de înscriere. În opinia ei, faptul că se ajunge la procese pentru pensia alimentară este revoltător.

„Este de-a dreptul rușinos și un mare păcat ca un părinte să ajungă să se judece cu propriii săi copii, în loc să le ofere sprijin, protecție și siguranță, așa cum ar fi firesc”, a mai spus Claudia pentru aceeași sursă.

Gabi Bădălău și-a dat copiii în judecată

Gabi Bădălău a intentat un proces în care intimați sunt propriii săi copii, alături de fosta soție Claudia Pătrășcanu, în încercarea de a suspenda executarea silită privind pensia alimentară.

Decizia instanței care l-a obligat pe Gabi Bădălău să achite retroactiv pensia alimentară, în valoare de aproximativ 125.000 de euro, pentru perioada începând cu noiembrie 2022, a generat un nou conflict juridic. În încercarea de a bloca executarea silită inițiată de Claudia Pătrășcanu, afaceristul a deschis un dosar în care i-a menționat ca pârâți inclusiv pe cei doi copii minori. Gestul său a stârnit reacții dure în spațiul public, iar Claudia a condamnat ferm acțiunea, declarând că este „inuman ca un părinte să-și cheme propriii copii în fața instanței”. 

Claudia Pătrășcanu și-a exprimat revolta față de decizia fostului soț, Gabi Bădălău, de a-i include pe propriii copii într-un proces juridic, considerând gestul nu doar lipsit de empatie, ci și profund imoral. Artista a subliniat că un părinte ar trebui să protejeze și să sprijine copiii, nu să-i cheme în fața instanței, catalogând acțiunea drept „o rușine umană”.

„Ce părinte poți fi, în condițiile în care ajungi să-ți dai propriii copii minori în judecată? Ce om poți fi tu, ce părinte, când ajungi în acest hal? Nu a fost suficient că i-ai dat afară din casă? Acum îi dai și în judecată, la vârste de 8 și 10 ani? Asta arată tot despre tine, ce om ești în fața lui Dumnezeu. Asta arată, în fața lui Dumnezeu, ce om ești tu, ce părinte ești tu. Este o rușine umană, în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor”, declara Claudia Pătrășcanu, pentru sursa amintită mai sus.

