Moartea lui Felix Baumgartener a fost un șoc imens pentru Mihaela Rădulescu, mai ales că nimic nu a prevestit acest lucru. Vedeta trece prin clipe de coșmar, însă are alături prieteni și oameni care îi arată sprijinul. Unul dintre el a fost Cătălin Botezatu, care a mărturisit că i-a transmis un mesaj bunei sale prietene.

Cătălin Botezatu, alături de Mihaela Rădulescu după drama prin care trece vedeta

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai mari admiratorii ai Mihaelei Rădulescu și un bun prieten al acesteia. Designerul spune că aceasta are nevoie de timp și spațiu pentru a își reveni, însă vindecarea va fi un proces extrem de lung și de lent, ținând cont de intensitatea și profunzimea legăturii pe care Mihaela Rădulescu a avut-o cu Felix Baumgartener.

Într-un interviu pentru Viva.ro, Cătălin Botezatu a avut doar cuvinte de laudă pentru Mihaela Rădulescu, pe care o consideră unul dintre cei mai buni oameni de televiziune ai României.

După moartea partenerului ei, designerul i-a transmis un mesaj de condoleanțe și spune că Mihaela își va reveni cu greu după o astfel de tragedie.

„Pentru mine Mihaela Rădulescu rămâne poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut, o femeie extrem de deșteaptă, de inteligentă, de frumoasă, cum e și Teo de altfel. Teo are o inteligență care-ți pune mintea pe bigudiuri. Dar Mihaela este acea apariție de senzație, o femeie ‘accident’, dar în sensul inteligenței, al clasei, al rasei. Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs. A demonstrat mereu că se autoeducă, că poate face față cu brio în orice situație. A ajuns unde a ajuns datorită muncii pe care a depus-o, datorită inteligenței ei sclipitoare. Dar iată că acum se află într-un impas, din păcate. I-am scris după moartea lui Felix, i-am dat un mesaj, dar e atât de delicat să vorbești cu un om în astfel de momente încât nici nu cred că mi-aș găsi cuvintele”, a spus Cătălin Botezatu.

Botezatu, despre povestea de dragoste dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner: „Își va reveni cu greu”

Botezatu a spus că prezentatoarea își va reveni cu greu din șocul trăit, mai ales că relația ei cu partenerul său era una extrem de solidă și profundă.

El susține că lumea ar trebui să o lase în pace pe vedetă să își revină.

„Cred că lumea ar trebui s-o lase în pace pentru o perioadă, până își va reveni, și știu că își va reveni cu greu pentru că povestea de iubire pe care au avut-o a fost unică. Unii oameni au blamat-o și pentru asta, dar, uneori, ca persoană publică parcă nu ești lăsat să fii fericit, să-ți trăiești viața. Ești catalogat înainte să te cunoască lumea, de fapt. Poate că asta i s-a întâmplat și ei, dar nu i-a păsat, așa cum sper să nu-i pese nici de acum încolo. Este și va rămâne o femeie specială”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru Viva.ro.

Ce mesaj a transmis prezentatoarea după și-a pierdut partenerul

Mihaela Rădulescu trece printr-o dramă extrem de intensă. Felix Baumgartener a murit la vârsta de 56 de ani din cauza unei camere de vederi prost fixate care a lovit elicea parapantei în care se afla sportivul austriac.

După înmormântare, Mihaela a postat un mesaj emoționant despre pierderea partenerului său.

Mergând în lumina soarelui… Pune-ți un zâmbet pe față ca și cum nimic nu ar fi în neregulă… Gândește-te la momentele frumoase… L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui și el pe mine. Țintește spre genul acesta de iubire, țintește spre a cânta mereu împreună, țintește spre acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale spre fericire. Uneori, unii prieteni, străinii, chiar și familia nu vor înțelege niciodată. Dar asigură-te că nu îți va păsa niciodată de ce cred alții. Asigură-te că vei continua să cânți, să te distrezi, să construiți o viață împreună și să păstrați acea iubire vie până la capăt.

„Eu voi face asta, pentru tot restul drumului meu prin viață. Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a arătat tuturor, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată”, ea scris Mihaela Rădulescu în social media.

