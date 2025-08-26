Actrița spaniolă Veronica Echegui a murit la vârsta de 42 de ani după ce a pierdut lupta cu cancerul. Vedeta din „My Prisoner’s Yard” a fost spitalizată la Madrid și a decedat duminică, presa locală relatând că un număr mic de persoane din cinematografia spaniolă știau despre diagnosticul ei de cancer.

Actrița Veronica Fernández de Echegaray, cunoscută sub numele de Veronica Echegui, a murit pe 24 august la Madrid, la vârsta de 42 de ani, din cauza cancerului, potrivit unor surse apropiate care au confirmat informația pentru El Pais.

Născută la Madrid în 1983, Echegui s-a remarcat prin versatilitatea sa, capacitatea de a da viață unor personaje complexe și autentice și asumarea riscurilor în alegerea proiectelor. Pe lângă talentul său incontestabil de actriță, avea și un talent pentru povestiri: în 2022, a câștigat premiul Goya pentru cel mai bun scurtmetraj de ficțiune în calitate de regizoare, scenaristă și co-producătoare a terifiantului „Tótem Loba”.

Puțini oameni din cinematografia spaniolă știau de boala ei, pe care anturajul ei a gestionat-o discret. Actrița a fost spitalizată în ultimele zile, iar moartea ei a provocat agitație printre colegii ei și în lumea audiovizuală spaniolă.

Antonio Banderas, mesaj emoționant după decesul actriței

Veronica Echegui și-a dorit să fie actriță încă de la vârsta de nouă ani. După ce a promovat examenele de admitere, a urmat cursurile Școlii Regale de Artă Dramatică din Madrid și a intrat în specialitatea actorie.

Veronica a devenit rapid cunoscută pentru rolurile sale din „I Am Juani”, „Bunny and the Bell”, „Kathmandu Lullaby”, „Family United”, „You’re Killing Me Susana” and „The Offering”.

După ce vestea morții sale a devenit publică, Antonio Banderas și prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez i-au adus un omagiu îndrăgitei actrițe.

„Astăzi, cinematografia spaniolă este în doliu din cauza trecerii în neființă a Veronicăi Echegui. Condoleanțe familiei și prietenilor ei”, a scris Banderas pe X.

La rîndul lui, premierul Spaniei, Pendro Sanchez, a scris: „Am fost profund șocat de vestea trecerii în neființă a Veronicăi Echegui, o actriță cu un talent și o umilință enorme, care a plecat mult prea tânără. Transmit sincere îmbrățișări întregii familii și prietenilor în aceste momente atât de dificile.”

Știrile locale au numit-o pe Verónica „un talent esențial în cinematografia spaniolă a ultimelor două decenii”, în timp ce fanii au numit-o „o legendă” ce a fost luată „prea devreme”.

Verónica s-a născut în 1983 și și-a făcut debutul în televiziune cu roluri mici în „O viață nouă” și „Paco și Veva”. A devenit faimoasă în 2006 cu un rol principal în „I Am Juani” – film care i-a adus o nominalizare la Premiul Goya pentru cea mai bună actriță debutantă.

