  MENIU  
Home > Vedete > Veronica Echegui a murit la 42 de ani. Actrița spaniolă a luptat în secret cu cancerul

Veronica Echegui a murit la 42 de ani. Actrița spaniolă a luptat în secret cu cancerul

Veronica Echegui a murit la 42 de ani. Actrița spaniolă a luptat în secret cu cancerul
Oana Savin
.  Actualizat 26.08.2025, 10:42

Actrița spaniolă Veronica Echegui a murit la vârsta de 42 de ani după ce a pierdut lupta cu cancerul. Vedeta din „My Prisoner’s Yard” a fost spitalizată la Madrid și a decedat duminică, presa locală relatând că un număr mic de persoane din cinematografia spaniolă știau despre diagnosticul ei de cancer.

Veronica Echegui a murit

Actrița Veronica Fernández de Echegaray, cunoscută sub numele de Veronica Echegui, a murit pe 24 august la Madrid, la vârsta de 42 de ani, din cauza cancerului, potrivit unor surse apropiate care au confirmat informația pentru El Pais.

David Broncano Exultant In The Presentation Of The New Spanish Television Season After The Success Of His Program, Madrid, Spain - 12 Sep 2024IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Născută la Madrid în 1983, Echegui s-a remarcat prin versatilitatea sa, capacitatea de a da viață unor personaje complexe și autentice și asumarea riscurilor în alegerea proiectelor. Pe lângă talentul său incontestabil de actriță, avea și un talent pentru povestiri: în 2022, a câștigat premiul Goya pentru cel mai bun scurtmetraj de ficțiune în calitate de regizoare, scenaristă și co-producătoare a terifiantului „Tótem Loba”.

Puțini oameni din cinematografia spaniolă știau de boala ei, pe care anturajul ei a gestionat-o discret. Actrița a fost spitalizată în ultimele zile, iar moartea ei a provocat agitație printre colegii ei și în lumea audiovizuală spaniolă.

Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Recomandarea zilei

Citește și: Ionuț Rusu, dezvăluiri despre despărțirea de Viviana Sposub: „Nu s-a terminat cum trebuie”

Citește și: Cât de mult se implică Radu Vâlcan în producția Insula Iubirii. Mulți cred că vine doar la bonfire: „Am de învățat, plec încărcat de acolo”

Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Recomandarea zilei

Antonio Banderas, mesaj emoționant după decesul actriței

Veronica Echegui și-a dorit să fie actriță încă de la vârsta de nouă ani. După ce a promovat examenele de admitere, a urmat cursurile Școlii Regale de Artă Dramatică din Madrid și a intrat în specialitatea actorie.

Veronica a devenit rapid cunoscută pentru rolurile sale din „I Am Juani”, „Bunny and the Bell”, „Kathmandu Lullaby”, „Family United”, „You’re Killing Me Susana” and „The Offering”.

După ce vestea morții sale a devenit publică, Antonio Banderas și prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez i-au adus un omagiu îndrăgitei actrițe.

„Astăzi, cinematografia spaniolă este în doliu din cauza trecerii în neființă a Veronicăi Echegui. Condoleanțe familiei și prietenilor ei”, a scris Banderas pe X.

Citește și: Primele rezultate ale anchetei în cazul decesului lui Felix Baumgartner. Ce au descoperit procurorii italieni

Citește și: Gabriela Cristea, despre experiența din America: „Am stat cu mâna pe poșetă”

La rîndul lui, premierul Spaniei, Pendro Sanchez, a scris: „Am fost profund șocat de vestea trecerii în neființă a Veronicăi Echegui, o actriță cu un talent și o umilință enorme, care a plecat mult prea tânără. Transmit sincere îmbrățișări întregii familii și prietenilor în aceste momente atât de dificile.”

Știrile locale au numit-o pe Verónica „un talent esențial în cinematografia spaniolă a ultimelor două decenii”, în timp ce fanii au numit-o „o legendă” ce a fost luată „prea devreme”.

Verónica s-a născut în 1983 și și-a făcut debutul în televiziune cu roluri mici în „O viață nouă” și „Paco și Veva”. A devenit faimoasă în 2006 cu un rol principal în „I Am Juani” – film care i-a adus o nominalizare la Premiul Goya pentru cea mai bună actriță debutantă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Veronica Echegui

Sursă foto: Profimedia

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Fanatik
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului decisiv: profit record pentru club
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului decisiv: profit record pentru club
GSP.ro
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
Click.ro
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
TV Mania
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Citește și...
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
Noi detalii teribile ies la iveală despre accidentul din Masivul Iezer. Ce s-a întâmplat de fapt cu mașina înainte să cadă în prăpastie. Detalii tulburătoare
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
Adrian Daminescu, prezență emoționantă la Festivalul Mamaia 2025, după lupta cu cancerul. Artistul a câștigat Trofeul la secțiunea Creație
Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată: „Și apoi au fost trei”
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Horoscop septembrie 2025. Ziua marilor schimbări pentru trei zodii

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Irina Fodor, despre locul în care a stat la Asia Express: „Miroase a mucegai, șosete murdare și mobilă veche”. Vedeta nu stă la cazări de lux
Irina Fodor, despre locul în care a stat la Asia Express: „Miroase a mucegai, șosete murdare și mobilă veche”. Vedeta nu stă la cazări de lux
George Vornicu de la Insula Iubirii a clacat. A început să înjure în fața camerelor: „M-au luat nervii”
George Vornicu de la Insula Iubirii a clacat. A început să înjure în fața camerelor: „M-au luat nervii”
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Sărbătoare mare azi în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Sărbătoare mare azi în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Elle
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor după ce și-a oficializat relația cu noul partener. Ce acuzații îi aduc fanii artistului: „Sunt declarații mincinoase...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor după ce și-a oficializat relația cu noul partener. Ce acuzații îi aduc fanii artistului: „Sunt declarații mincinoase...”
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Mă enervezi la culme când…”
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Mă enervezi la culme când…”
DailyBusiness.ro
Generaţia Z aplică pentru locuri de muncă în format fizic pentru că se simte singură
Generaţia Z aplică pentru locuri de muncă în format fizic pentru că se simte singură
Turişti înşelaţi într-o cunoscută staţiune din Italia. Taxa absurdă care apărea pe nota de plată
Turişti înşelaţi într-o cunoscută staţiune din Italia. Taxa absurdă care apărea pe nota de plată
A1.ro
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Horoscop 27 august 2025. O zodie încheie o relație de lungă durată. Viața ei va fi zdruncinată, urmează lacrimi și durere
Horoscop 27 august 2025. O zodie încheie o relație de lungă durată. Viața ei va fi zdruncinată, urmează lacrimi și durere
Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii: „Rolul meu a fost să ispitesc, dar eu am ales să o fac cu clasă. Nu regret nimic” / Exclusiv
Cătălin Brînză, ispită la Insula Iubirii: „Rolul meu a fost să ispitesc, dar eu am ales să o fac cu clasă. Nu regret nimic” / Exclusiv
Ce pensie are Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu duce o viață modestă
Ce pensie are Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu duce o viață modestă
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după primele rezultate ale anchetei procurorilor italieni: „Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult”
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după primele rezultate ale anchetei procurorilor italieni: „Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult”
Observator News
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
Libertatea pentru Femei
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Schimbări la pensii: Reforma pregătită de Bolojan. Uite ce se întâmplă cu pensiile speciale
Schimbări la pensii: Reforma pregătită de Bolojan. Uite ce se întâmplă cu pensiile speciale
Studiu revoluționar: Medicamente experimentale pentru epilepsie ar putea inversa simptomele autismului
Studiu revoluționar: Medicamente experimentale pentru epilepsie ar putea inversa simptomele autismului
Alertă alimentară: 4 cafele populare de evitat! Conțin pesticide, substanțe toxice și chiar insecte
Alertă alimentară: 4 cafele populare de evitat! Conțin pesticide, substanțe toxice și chiar insecte
Nu plătești întreținerea? Riști să-ți pierzi apartamentul! Iată cât timp ai la dispoziție
Nu plătești întreținerea? Riști să-ți pierzi apartamentul! Iată cât timp ai la dispoziție
TV Mania
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Detalii picante din trecutul ispitei Narcis Bujor. Ce fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” i-a pus inima pe jar
Detalii picante din trecutul ispitei Narcis Bujor. Ce fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” i-a pus inima pe jar
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton