Ce studii are Naba Salem de la Insula Iubirii. Detalii neștiute din viața ei

Naba este o prezență deja cunoscută pe micile ecrane și una dintre cele mai apreciate ispite de pe Insula Iubirii. Tânăra nu este la prima emisiune, ea și-a făcut debutul în televiziune la emisiunea Bravo, ai stil!, unde a reușit să se facă remarcată. Acum, Naba joacă rolul de ispită și a intrat în jocul concurenților. Totuși, puțin știu cu ce se ocupă și ce studii are, de fapt, Naba.

Cine e Naba Salem

Naba Salem s-a făcut rapid remarcată odată cu emisiunea Bravo, ai stil!, în care a participat și a încercat să impresioneze juriul cu ținutele ei. A participat și la emisiuni precum Puterea Dragostei, Te vreau lângă mine sau Like a Star, iar acum este o prezență deja cunoscută pe micile ecrane.

Bruneta a arătat o personalitate puternică și o fire deschisă, pe lângă calitățile fizice, motiv pentru care a acum este ispită la Insula Iubirii.

Naba are 30 de ani și este de origine irakiană. A locuit o perioadă la Oradea, iar apoi s-a mutat în București, unde a început să apară la televizor.

Ce studii are Naba de la Insula Iubirii

O apariție incendiară pe micile ecrane și o creatoare de conținut foarte activă pe rețelele sociale, Naba este o prezență puternică, ce s-a făcut plăcută prin modul ei sincer de a fi.

Tânăra are 30 de ani și a terminat cursurile Colegiului Național Emanuil Gojdu din Oradea.

Ulterior, s-a mutat în București și s-a a urmat cursurile Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Jurnalism.

Fire dezinvoltă și sociabilă, Naba pare că a ales să își facă studiile într-un domeniu perfect pentru ea. Cu toate acestea, nu a profesat ca jurnalist, ci a ales să fie ea însăși subiect de presă.

Drama prin care a trecut ispita

Naba Salem a avut curajul să vorbească despre o situație din viața ei destul de delicată. Ea a ales să facă o întrerupere de sarcină din cauza faptului că nu era în relația potrivită. Mai mult, partenerul ei a fost cu ea în acele momente delicate.

Nu este vorba că nu aș putea să cresc un copil singură, pentru că, așa cum cresc eu, poate să crească și copilul lângă mine. Nu poți să fii sigur pe o relație sau pe o căsnicie și atunci am stat și am gândit rațional. Am făcut o întrerupere de sarcină și tatăl a fost cu mine”, a spus Naba.

Vedeta a povestit că a fost sprijinită de prietenele ei și că printre motivele pentru care a luat această decizie s-a numărat faptul că își dorește un tată adevărat pentru copilul ei și o persoană echilibrată.

„Am preferat să sufăr eu acum decât să sufere o parte din mine toată viața. Am preferat să fiu egoistă”, a mai spus tânăra.

