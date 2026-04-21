Ella Vișan, reacție după ce Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au fost nași împreună: „Când vei înțelege…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Deși s-au despărțit, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au fost nași de botez împreună, afișându-se ca un cuplu. Ella Vișan, noua iubită a lui Răzvan, a reacționat rapid la imagini. Iată ce a avut de spus.

Ella Vișan, reacție după ce Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au nășit împreună un bebeluș

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foști concurenți la Insula Iubirii, au fost nași de botez în cadrul unui eveniment programat înainte să se despartă.

Între timp, Răzvan a început să vorbească cu Ella Vișan, concurentă din sezonul trecut la Insula Iubirii, și au confirmat că formează un cuplu. Cei doi au o relație la distanță, pentru că blondina locuiește în Londra, iar Răzvan în Timișoara.

Zilele trecute, Răzvan și fosta lui soție, Ema Oprișan, au apărut împreună și au făcut prima băiță bebelușului pe care l-au botezat zilele trecute.

Ella Vișan a transmis un mesaj care pare să aibă legătură cu relația ei cu Răzvan.

„Și când vei înțelege că adevărata bogăție constă în oamenii care fac parte din viața ta, care te iubesc și cărora le simți prezența, chiar și la distanță… Atunci vei înceta să mai cauți în altă parte ceea ce ai avut mereu în suflet”, a scris Ella Vișan în pe Instagram.

Mesajul a fost redistribuit de Maria Avram, prietena Ellei de la Insula Iubirii.

Ella Vișan și Răzvan Kovacs formează un cuplu

Au participat la Insula Iubirii în sezoane și cupluri diferite, iar acum, la scurt timp după ce el a divorțat, au anunțat că formează un cuplu. Ella Oprișan a fost în centrul atenției în sezonul trecut din Insula Iubirii.

Ea a picat în ispită și a mers până la capăt cu Teo, bărbatul care i-a picat cu tron. Tânăra trebuie să se căsătorească, însă a anulat nunta cu Andrei, pentru care planurile erau deja făcute.

Acum, pare că i-a picat cu tronc nimeni altul decât Răzvan Kovacs, participant și el la Insula Iubirii. Cei doi s-au afișat împreună și și-au oficializat relația.

„Planuri pe 2026: focus pe muncă, bani, vacanțe, mai mulți bani.

Și ce am făcut eu? M-am îndrăgostit! Bravo Ella…”, a scris blondina pe TikTok.

Urmărește-ne pe Google News