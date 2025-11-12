Tudor Chirilă ia poziție în disputa Carmen Uscatu – Oana Gheorghiu: „Să nu uitați asta niciuna dintre voi!” Mesajul artistului pentru cofondatoarele „Dăruiește Viață”

O controversă publică a izbucnit între Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, cofondatoarele asociației „Dăruiește Viață”, pe fondul unei presupuse incompatibilități între rolul de membru fondator al ONG-ului și funcția guvernamentală deținută de Gheorghiu.

Disputa a atras atenția opiniei publice și a susținătorilor organizației, printre care se numără și artistul Tudor Chirilă, care a reacționat ferm, pledând pentru continuitate și responsabilitate față de donatori.

O acuzație de incompatibilitate care a stârnit reacții

Conflictul dintre cele două fondatoare vine într-un moment crucial pentru ONG-ul care a construit primul spital oncologic pentru copii din România. În timp ce Carmen Uscatu invocă riscuri de imagine și transparență, Oana Gheorghiu susține că nu există nicio incompatibilitate legală. Intervenția lui Tudor Chirilă adaugă o dimensiune emoțională și morală dezbaterii, punând accent pe responsabilitatea față de comunitatea de donatori și beneficiarii proiectului.

Carmen Uscatu a declarat recent că Oana Gheorghiu, deși s-a autosuspendat din funcțiile executive ale ONG-ului, păstrează calitatea de membru fondator cu drept de vot în Adunarea Generală. Potrivit lui Uscatu, această situație reprezintă „o vulnerabilitate foarte mare” pentru organizație, întrucât sponsorii internaționali au început să ridice semne de întrebare privind un posibil conflict de interese.

„Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruiește Viață și membru în Guvernul României”, a scris Carmen Uscatu într-o postare pe Facebook. Ea a adăugat că, deși apreciază calitățile Oanei Gheorghiu ca vicepremier, speră ca aceasta „să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”.

Replica Oanei Gheorghiu: „Statutul meu este 100% conform legii”

În aceeași zi, Oana Gheorghiu a transmis un punct de vedere în care a respins acuzațiile de incompatibilitate. Ea a subliniat că legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale.

„Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. Statutul meu este 100% conform legii.”, a declarat Gheorghiu pentru HotNews.

Citeşte şi: Nicușor Dan o critică pe Oana Gheorghiu, dar nu semnează urmărirea penală a vicepremierului: „Toată lumea greșește”

Citeşte şi: Tudor Chirilă, reacție dură după ce Nicușor Dan a făcut o declarație controversată privind magistrații: „Sper că a vrut să spună altceva”

Citeşte şi: Tudor Chirilă, mesaj pentru Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan și-a propus miniștrii: „V-am votat că sunteți matematician, nu huligan”

Citeşte şi: Vedetele și politicienii au sărit în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să își retragă propunerea: „Curățenia, în România politică, pare act de rebeliune”

Tudor Chirilă a intervenit în disputa celor două

Tudor Chirilă, cunoscut susținător al proiectului „Dăruiește Viață”, a intervenit public în dezbatere, comentând la postarea lui Carmen Uscatu. El a pledat pentru păstrarea unității fondatoare și a subliniat importanța Oanei Gheorghiu în identitatea organizației.

„Tot ce ai făcut la Dăruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Și e important să nu uitați asta niciuna dintre voi”, a scris Chirilă. El a oferit exemple de personalități internaționale care au deținut simultan funcții politice și roluri în ONG-uri, fără atribuții executive: Barack Obama, Ségolène Royal, José Ramos-Horta și Nicola Sturgeon.

„Pentru mine și alte mii de români care am donat către Dăruiește Viață nu există acest ONG fără Oana Gheorghiu. Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate. Plecarea Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți”, a concluzionat artistul.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News