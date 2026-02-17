Elena Mateescu, director ANM, anunță lapoviță și ninsoare în mai multe județe, inclusiv București: „Cel mai sever episod de iarnă”

Meteorologii anunță cel mai sever episod de iarnă din sezon. În București și alte zone, ninsorile vor depăși 30 cm, iar temperaturile vor scădea la -10°C. ANM a emis un cod galben și unul portocaliu de viscol și polei în sudul țării.

Avertizare meteo de lapoviță și ninsoare în 12 județe

Iarna își arată adevărata forță în România, cu cel mai sever episod de frig și ninsori din acest sezon. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat marți că temperaturile vor coborî până la -10 grade Celsius pe timpul nopții, iar viscolul și ninsorile vor domina peisajul în următoarele zile.

Meteorologii au emis două avertizări de Cod galben pentru următoarele 24-48 de ore, vizând sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 30 de centimetri, iar în unele zone, chiar mai mult.

„Precipitațiile însemnate cantitativ, între 25-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat, vor contribui la formarea unui strat nou de zăpadă inclusiv în zonele joase”, a explicat Elena Mateescu.

ANM: Frigul se extinde în toată țara

Vântul va fi un alt factor care va spori disconfortul, cu rafale de 50-70 km/h, iar în zonele montane, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, intensificările vor depăși 70-90 km/h. Acest vânt va reduce vizibilitatea sub 100 de metri, iar condițiile de viscol vor fi frecvente. Stratul de zăpadă în munți va varia între 10 și 20 de centimetri, cu posibile acumulări de peste 20 de centimetri.

Temperaturile vor scădea semnificativ, ajungând într-un interval de 0 până la -10 grade Celsius în toată țara. În nordul Moldovei și estul Transilvaniei, nopțile vor fi deosebit de geroase, cu valori ce se apropie de -9, -10 grade.

Bucureștiul sub zăpadă

Capitala nu va fi ocolită de acest episod de iarnă.

„Inclusiv în Capitală ne așteptăm, începând din această noapte, precipitații predominant sub formă de zăpadă. Stratul va avea grosimi medii între 10 și 20 de centimetri, posibil peste 20”, a mai spus Mateescu pentru Libertatea.

Mateescu a adăugat că în Capitală, temperaturile vor coborî sub 0 grade Celsius, iar precipitațiile vor varia între ploaie, lapoviță și, treptat, ninsoare.

Începând de marți, precipitațiile, mai întâi sub formă de ploaie, se vor transforma în noaptea de marți spre miercuri în lapoviță și ninsoare și, potrivit meteorologului ANM s-ar putea depune strat de 8 centimetri de zăpadă. În plus, vântul, care va sufla cu 35-45 km/h va accentua senzația de frig, iar temperaturile resimțite vor fi mult mai scăzute.

Pe parcursul zilei de miercuri, cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale intervalului, când trecător va ninge (1-3 cm). Vântul va sufla în general moderat (rafale de 45-55 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius, iar cea minimă va fi de -4…-3 grade Celsius.

Elena Mateescu avertizează că episodul de iarnă va continua și în weekend, cu temperaturi scăzute în toată țara.

Sursă foto: Shutterstock, ANM

