Noile măsuri fiscale anunțate de Ilie Bolojan. PSD și UDMR i-au dat un ultimatum premierului

Premierul Ilie Bolojan anunță reforme dure pentru stabilitate bugetară, dar se confruntă cu amenințări din partea PSD și UDMR. Tensiunile din coaliție cresc, iar primarii amenință cu grevă generală pe 10 februarie.

Măsuri fiscale noi anunțate de Ilie Bolojan

Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, propune măsuri economice radicale și reforme administrative menite să stabilizeze bugetul țării și să stimuleze economia. Totuși, aceste schimbări vin cu sacrificii pentru populație, iar tensiunile politice și sociale cresc, marcând o perioadă de incertitudine.

Iată ce măsuri au fost anunțate.

Prima zi de concediu medical rămâne neplătită. Ce spune Bolojan despre bolnavii de cancer

Nu se renunță la neplata primei zile din concediul medical. Bolojan acuză că 1,2 miliarde de euro a plătit România pe concedii medicale anul trecut și că suma economisită astfel poate fi folosită pentru tratamente, cum ar fi cele din ambulatoriu. „Multe concedii medicale au fost acordate fără temei”, susține șeful guvernului, citat de Libertatea. Bolojan argumentează că neplata primei zile de concediu medical are rolul de a-i descuraja pe cei care iau fătă temei aceste concedii.

Întrebat dacă nu poate schimba neplata primei zile doar pentru bolnavii de cancer, premierul a evitat un răspuns clar susținând că e prea devreme pentru ca măsura să fie reevaluată.

Impozite mai mari și liberalizarea pieței gazelor

Un subiect controversat este creșterea impozitelor pe proprietate, măsură pe care România s-a angajat să o implementeze până în martie 2027. Bolojan explică că 10% din fondul de imobile nu era impozitat anterior din cauza excepțiilor, iar acum este necesar să se aducă taxele la nivelul prețului de piață al locuințelor.

Totodată, premierul a anunțat că piața gazelor va fi liberalizată în 2027, iar până atunci prețurile pentru consumatorii casnici vor fi reglementate. Premierul a dat asigurări că prețurile nu vor crește. „Între 1 aprilie 2026 și 1 aprilie 2027, vom avea o perioadă tranzitorie cu prețuri administrate pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică pentru populație”, a declarat Bolojan, citat de Libertatea.

Legea pensiilor pentru magistrați

Premierul a precizat că bugetul de stat va fi trimis în Parlament pe 20 februarie. Ținta de deficit pentru anul 2026 este de 6,2%, iar inflația ar trebui să scadă sub 4%. Aceste obiective depind de respectarea jaloanelor PNRR, inclusiv reforma pensiilor magistraților. „Avem o reținere de aproape 230 de milioane de euro din partea Comisiei Europene pe acest jalon (al pensiilor magistraților – n.red.), iar în momentul de față Comisia consideră că nu este îndeplinit”, a spus Bolojan.

Reforma administrativă și pachetul economic: următorii pași

Premierul Ilie Bolojan a anunțat recent că pachetul reformei administrației va fi adoptat săptămâna viitoare prin asumarea răspunderii în Parlament. Acest pachet include soluții de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziții de utilaje și scheme de sprijin pentru investiții mari.

De asemenea, ministrul Finanțelor va prezenta joi un pachet pentru relansarea economică. Premierul subliniază că este esențial să lucrăm la absorbția fondurilor europene și la domeniul energiei pentru a influența pozitiv economia.

Ultimatum de la PSD și UDMR

Nemulțumirile față de măsurile guvernului se intensifică. Primarii din întreaga țară, inclusiv cei din PNL, amenință cu o grevă generală pe 10 februarie dacă impozitele pe proprietate nu rămân la nivel local. Mai mult, PSD și UDMR i-au transmis un ultimatum premierului, cerând reducerea impozitelor locale cu 50% pentru persoanele fizice și juridice. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că „Guvernul Bolojan pică săptămâna viitoare” dacă aceste cereri nu sunt îndeplinite.

