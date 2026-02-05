Oana Blaghi, consiliera primarului din Arad, a murit la doar 36 de ani. Primarul Călin Bibarț i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale.

Oana Blaghi, consiliera primarului din Arad, a murit la 36 de ani

Oanei Blaghi, consiliera primarului din Arad, a încetat din viață la doar 36 de ani. Știrea tragică a fost confirmată de un coleg al tinerei, printr-o postare pe Facebook: „RIP (Rest in peace / Odihnește-te în pace), Oana Blaghi”.

Oana Blaghi a fost o figură cunoscută în mediul politic și administrativ, având un rol important în relațiile dintre politicieni, presă și administrația publică. În perioada 2015-2020, ea a activat ca purtător de cuvânt al PNL Arad, iar ulterior a devenit un sprijin esențial pentru primarul orașului, Călin Bibarț. Prietenii și colegii o descriu ca fiind un suflet plin de energie, o persoană dedicată și care îi inspira.

Potrivit WOWbiz.ro, Oana Blaghi s-a confruntat cu probleme de sănătate pe care le-a ținut departe de ochii publicului. În ciuda discreției sale, în urma unor analize efectuate la începutul anului, medicii au decis internarea sa într-un spital din Timișoara. Din nefericire, în dimineața zilei de 5 februarie 2026, tânăra s-a stins din viață.

Mesajul emoționant al primarului

Primarul orașului Arad, Călin Bibarț, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale pentru a-și exprima regretul:

„Viața e uneori atât de nedreaptă! Astăzi scriu cu multă tristețe despre plecarea mult prea devreme dintre noi a celei care a fost sufletul și energia cabinetului, la o vârstă la care viața promite atât de mult! Lasă în urmă atâtea amintiri frumoase, o dedicare greu de egalat, o bunătate și un gol greu de descris, sprijin și inspirație în zilele obișnuite de muncă și dincolo de ele. Gândurile noastre sunt alături de familie și de toți cei care au iubit-o. Nu te vom uita. Dumnezeu să te odihnească în pace, Oana Blaghi!”.

Oana Blaghi rămâne în amintirea celor care au cunoscut-o drept un exemplu de devotament, optimism și forță interioară, lăsând în urmă un gol imens în sufletele celor care au iubit-o și apreciat-o.

