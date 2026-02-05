Alertă alimentară: Un lot de salată de icre, retras din supermarketurile românești din cauza contaminării cu bacteria Listeria monocytogenes

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat joi, 5 februarie, retragerea urgentă a unui lot de salată de icre cu caras și ceapă din magazinele Kaufland, după ce în produs a fost identificată bacteria periculoasă Listeria monocytogenes.

Măsura vizează protejarea consumatorilor, având în vedere riscurile pe care această bacterie le poate provoca, în special persoanelor vulnerabile.

Ce produs a fost retras de la vânzare

Rechemarea privește produsul Salată de icre cu caras și ceapă 75 g, fabricat de SC Negro 2000 SRL, lotul 167KT, cu data expirării 25 februarie 2026. ANSVSA a precizat că decizia a fost luată după ce testele de laborator au confirmat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, motiv pentru care produsul nu trebuie consumat sub nicio formă.

Clienții care au cumpărat acest produs sunt rugați să îl returneze la Serviciul Clienți al magazinului Kaufland de unde a fost achiziționat. Contravaloarea va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Ce este Listeria și de ce este periculoasă

Listeria monocytogenes este o bacterie care provoacă listerioza, o boală transmisă prin alimente contaminate. Ea se găsește frecvent în mediul înconjurător, în sol, plante sau fecalele animalelor, și poate ajunge în produse alimentare crude precum carne, lapte nepasteurizat sau pește.

Listerioza afectează în special persoanele cu imunitate scăzută, femeile însărcinate, nou-născuții și vârstnicii, care pot dezvolta forme severe ale bolii. Perioada de incubație poate varia considerabil, între 3 și 70 de zile, ceea ce face depistarea sursei mai dificilă.

Citeşte şi: Un brăilean a murit după ce a mâncat brânză din comerț. Simptomele inițiale semănau cu cele de gripă, dar analizele au descoperit ceva șocant. Controale la magazinul cu pricina

Citeşte şi: Un bărbat a murit după ce a mâncat crenvurști de pui

Simptomele care pot apărea după consumul alimentelor contaminate

Deși multe persoane sănătoase pot fi infectate fără să prezinte simptome, atunci când acestea apar, cele mai frecvente sunt febra, durerile musculare, durerile de cap, greața, vărsăturile și diareea. Manifestările pot apărea la câteva zile sau chiar la câteva săptămâni după consumul produsului contaminat.

Recomandările autorităților

ANSVSA recomandă consumatorilor să fie atenți la produsele achiziționate și să respecte instrucțiunile de rechemare. În cazul apariției unor simptome specifice, persoanele care au consumat produsul sunt sfătuite să solicite consult medical.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News