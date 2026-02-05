Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat pe 3 februarie 2026 ce categorie de români va fi scutită de plata Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS). Această măsură de solidaritate vizează cei 366 de eroi care au luptat pentru România.

PSD propune ca acești români să fie scutiți de plata CASS

Veteranii de război ar putea fi scutiți de plata Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS). Anunțul a fost făcut pe 3 februarie de ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook, citată de WOWbiz.ro.

„366. Atâția au mai rămas. Și au plătit deja cel mai mare preț posibil pentru această țară”, a scris ministrul, subliniind sacrificiul suprem pe care acești oameni l-au făcut pentru țară. Propunerea vine ca parte a pachetului de solidaritate inițiat de PSD, un set de măsuri menit să sprijine categorii vulnerabile ale societății.

Această măsură ar putea reprezenta un omagiu pentru cei care au luptat pentru libertatea noastră și o recunoaștere a valorii lor inestimabile. În prezent, mai sunt în viață 366 de veterani, iar scutirea de CASS ar fi un gest simbolic și necesar pentru a le arăta respectul și recunoștința noastră.

Ce este Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate

CASS, sau Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate, reprezintă 10% din venituri și este o taxă obligatorie care asigură accesul la servicii medicale de bază în sistemul public de sănătate din România.

Cine plătește CASS

Angajați

PFA (Persoana Fizică Autorizată), persoane cu drepturi de autor, chirii sau alte venituri independente

Persoanele care obțin venituri mari din surse precum investiții, dividende sau premii

În unele cazuri, chiar și cei fără venituri pot plăti CASS ca să fie asigurați.

