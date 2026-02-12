Închisoare pe viață pentru bărbatul care și-a ucis partenera însărcinată cu toporul, în fața copiilor. Adrian Cuculis, avocat: „Inculpatul nu a arătat nicio clipă că regretă fapta”

Tribunalul Prahova l-a condamnat la închisoare pe viață pe Munteanu Constantin Marian, bărbatul din Lipănești, Prahova, care și-a ucis partenera însărcinată cu un topor, în iunie 2025. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Crima a avut loc pe stradă, în fața mamei și copiilor victimei.

Bărbatul care și-a ucis partenera însărcinată cu toporul, în fața copiilor, condamnat la închisoare pe viață

Un act de o cruzime extremă a zguduit România în vara anului trecut, după ce o femeie însărcinată, în vârstă de 22 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de partenerul abuziv, în vârstă de 37 de ani, chiar în fața mamei și copiilor ei. Tribunalul Prahova l-a condamnat pe criminal la închisoare pe viață. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

Tragedia s-a petrecut în iunie 2025. Victima, care fusese agresată anterior, se mutase împreună cu copiii la părinții săi, pentru a scăpa de violențele bărbatului, Munteanu Constantin Marian.

Într-o zi, criminalul a mers să o convingă pe tânără să se întoarcă acasă. După ce femeia l-a refuzat, conflictul a degenerat. Într-un acces de furie, bărbatul a luat un topor de la un vecin și a atacat-o pe stradă, sub privirile îngrozite ale mamei și copiilor victimei.

„Fata tot zicea întruna «nu mai vin, nu mai vin, lasă-mă în pace că eu stau la mama, stau lângă copii». Ne-a lăsat la magazin și a intrat într-o curte la un vecin, a luat un topor mare și ea când l-a văzut zice «ce-o face ăsta cu toporul, nu cumva ne omoară?»”, a povestit mama tinerei, pentru Observator News.

Avocatul Adrian Cuculis: „Este una dintre puținele sentințe exemplare cu închisoarea pe viață”

Actul de violență, surprins de o cameră de supraveghere din zonă, a șocat întreaga țară. Tribunalul l-a găsit vinovat pe bărbat de omor calificat asupra unui membru de familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În plus, judecătorii au decis ca Munteanu să plătească daune morale de peste 600.000 de euro către copiii și familia victimei, un gest simbolic, dar necesar pentru a sublinia gravitatea faptei. De asemenea, instanța a dispus recoltarea probelor biologice pentru stabilirea profilului genetic al condamnatului, informațiile fiind incluse în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

Avocatul Adrian Cuculis a subliniat că această condamnare reprezintă un exemplu rar de pedeapsă cu închisoarea pe viață în astfel de cazuri, adăugând că inculpatul nu a arătat nicio urmă de regret.

„Cazul este cu atât mai șocant cu cât inculpatul nu a arătat nicio clipă că regretă fapta, ba chiar mai mult a considerat că victima merita să pățească acest lucru. Este una dintre puținele sentințe exemplare cu închisoarea pe viață, iar personal o consider o victorie profesională”, a declarat avocatul, potrivit Click!.

