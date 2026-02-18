Fotbalistul Marius Pilă a murit la 29 de ani. Ce boală l-a răpus

Doliu în sportul românesc. Marius Pilă, fotbalist de 29 de ani, a încetat din viață pe 16 februarie 2026, răpus de o boală necruțătoare. Familia, prietenii și comunitatea sportivă deplâng pierderea sa.

Marius Pilă a murit la 29 de ani

Comunitatea sportivă din România este în doliu după pierderea fotbalistului Marius Pilă, un tânăr de doar 29 de ani, care s-a stins din viață pe 16 februarie 2026, răpus de leucemie acută limfoblastică. Cu o carieră promițătoare și o familie iubitoare, Marius lasă în urmă o soție îndurerată și o fetiță de câteva luni, alături de amintiri care vor rămâne vii în inimile celor care l-au cunoscut.

Diagnosticat la sfârșitul lunii ianuarie, Marius Pilă a încercat să lupte cu această boală nemiloasă, susținut de familia sa și de întreaga comunitate sportivă. Soția lui a făcut publică vestea pe 27 ianuarie, într-un mesaj emoționant postat pe Facebook, cerând sprijin pentru donarea de sânge necesară tratamentului său. Potrivit Cancan, mobilizarea prietenilor și colegilor a fost impresionantă, iar Centrul de Transfuzie București a primit numeroase donații în încercarea de a-i oferi o șansă la vindecare.

„A fost o lumină pentru cei din jur”

Decesul fotbalistului a fost confirmat la începutul săptămânii. Mesajul transmis de soția lui, plin de iubire și durere, a atins inimile multora: „Cu inimile copleșite de durere, anunțăm trecerea la cele veșnice a soțului meu iubit, Pilă Liviu Marius. După o luptă grea, purtată cu demnitate și curaj, sufletul lui s-a ridicat la ceruri, unde a devenit un înger ce ne va veghea pentru totdeauna. A fost un om bun, cu un suflet curat, o lumină pentru cei din jur, iar iubirea lui va rămâne vie în inimile noastre. Deși pașii lui s-au oprit aici, dragostea lui nu ne va părăsi niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină dragostea vieții mele”.

Echipa AFC Brezoaele, unde Marius a activat, și-a exprimat respectul profund față de memoria colegului lor, anunțând anularea meciurilor programate. „În semn de respect și profundă tristețe pentru pierderea colegului și prietenului nostru, Pilă Marius, care a plecat dintre noi mult prea devreme, anunțăm că meciurile programate pentru marți împotriva celor de la FC Bolintin Malul Spart 2017 și sâmbătă împotriva celor de la Sportul Vladeni se anulează. Suntem alături de familia îndurerată și de toți cei care l-au cunoscut și apreciat. Pilă va rămâne mereu în amintirea și sufletele noastre. Odihnește-te în pace, Pilă.”

Reacții emoționante din partea prietenilor

Durerea pierderii lui Marius a fost resimțită puternic în comunitatea sportivă. Prietenii și colegii și-au exprimat regretul prin mesaje pline de emoție, rememorând momentele frumoase petrecute alături de acesta.

Un prieten apropiat a scris: „Nu există cuvinte care să descrie golul lăsat în urmă, durerea și dorul care ne apasă pe toți cei care l-am cunoscut și iubit. Ai fost un om bun, un suflet frumos, mereu gata să ajuți și să aduci un zâmbet pe chipurile celor din jur. Amintirile cu tine vor rămâne veșnic vii în inimile noastre. Mi-ai promis că vei lupta. Mi-ai promis că o să fie bine. Mi-ai promis că, într-o zi, vom juca din nou fotbal împreună… Îți mulțumesc pentru speranța pe care mi-ai dat-o, chiar și în cele mai grele momente. Drum lin către cer, Pilă. Nu te vom uita niciodată”.

