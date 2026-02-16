LC Waikiki a anunțat că închide magazinul din Mega Mall, locație care se întindea pe două etaje în centrul comercial. Ce se va întâmpla cu angajații.

LC Waikiki din Mega Mall se închide

LC Waikiki își închide magazinul din Mega Mall, au anunțat reprezentanții brandului. Potrivit acestora, angajații magazinului ar urma să fie relocați.

Magazinul LC Waikiki din Mega Mall s-a închis pe 14 ianuarie cu relocarea angajaților, au transmis reprezentanții brandului. În plus, aceștia au declarat că nu mai sunt programate alte închideri în 2026, potrivit Retail.ro.

De curând, tot în Mega Mall s-au închis și magazinele Pepco și English Home. În schimb, au apărut polonezii de la Tatuum, dar și nemții de la BIPA, care pregătesc inaugurarea drogheriei pe 21 ianuarie, potrivit Wall-street.ro.

Hervis și English Home dispar din România

Zona de retrail suferă o serie de transformă în perioada aceasta. Retailerul sportiv Hervis, parte a grupului austriac Spar, își încheie activitatea în România. Cele 49 de magazine locale urmează să fie preluate și rebranduite sub numele Sports Direct.

Totodată, lanțul de magazine English Home, cunoscut pentru produse de decor interior, se retrage treptat de pe piața din România. În prezent, unitățile din Mega Mall și Plaza România din București sunt în proces de închidere, iar reducerile de lichidare atrag deja atenția clienților.

Tot anul acesta, magazinul Miniprix din Militari s-a închis după 19 ani. Lanțul Miniprix va continua să existe prin celelalte trei magazine din oraș: Otopeni, Piața Română și 1 Mai. Retailerul mai are magazine în Constanța, Piatra Neamț și Iași, precum și un magazin online lansat în septembrie 2009.

