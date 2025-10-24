Ilie Bolojan reacționează dur la acuzațiile lui Sorin Grindeanu: „Să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR”

Ilie Bolojan a reacționat dur după ce Sorin Grindeanu l-a atacat în mai multe rânduri, la scurt timp după ce Curtea Constituțională a picat legea pensiilor magistraților. Președintele interimar al PSD, partid ce face parte din coaliția a guvernare, l-a învinovățit pe premier pentru acest eșec.

Ilie Bolojan, reacție dură la adresa lui Sorin Grindeanu

Premierul Ilie Bolojan a răspuns atacurilor venite din partea lui Sorin Grindeanu, după ce social-democratul l-a acuzat că nu a ținut cont de unele observații venite din partea Ministerului Justiției privind legea pensiilor magistraților, respinsă de CCR.

Într-o intervenție la Antena3 CNN, prim-ministrul a precizat că au existat două ședințe de guvern în care le-a cerut miniștrilor să vină cu propuneri, însă nimeni nu a spus nimic.

„Au fost discuții, dar nu poți să ții cont de opinia ca pensia să fie cât salariul, de asta nu putem ține cont, e inacceptabil. Am avut două ședințe de guvern în care s-a discutat acest proiect. Inițial, când l-am depus la Parlament și apoi când am analizat propunerile venite din Parlament. La fiecare proiect de hotărâre eu întreb dacă mai sunt observații, propuneri, și nimeni nimic”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Cu toți miniștrii la masă, cu toată lumea, nu a fost niciun fel de problemă, există procese verbale. Credeți-mă că pot să discut orice fel de lucruri dar sunt niște probleme pe care nu le putem nega: deficitul foarte mare, această criză de încredere, uitați-vă unde am ajuns”, a mai spus premierul.

Premierul l-a invitat pe Grindeanu să facă majoritate cu AUR

Ilie Bolojan a continuat cu un atac la adresa lui Sorin Grindeanu, căruia i-a sugerat că ppate face majoritate cu AUR dacă nu este mulțumit de actuala coaliție.

„Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a declarat primul ministru.

Bolojan a explicat că el poate părăsi funcția oricând, „dar să mi se spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni”.

Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că se lasă condus de „orgoliu”

Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri, că Ilie Bolojan se lasă condus de „orgoliu”, punând sub semnul întrebării afirmațiile prim-ministrului potrivit cărora își dorește să corecteze aceste nedreptăți sociale odată cu legea pensiilor magistraților.

„Dar dacă vrei să îndrepţi aceste lucruri, asta se face şi ascultând sistemul şi vorbind cu ministrul Justiţiei care a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont, pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora mai degrabă decât a rezolva aceste probleme”, a afirmat liderul interimar al PSD.

