Cornelia Rednic a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite. „Suntem totuși diferiți!". Ce spune Lupu Rednic după 33 de ani de mariaj

Raluca Vițu
.

Cornelia și Lupu Rednic se numără printre cele mai frumoase și longevive cupluri din showbizul românesc, fiind un exemplu de stabilitate, iubire și respect într-o lume adesea marcată de relații efemere. De peste trei decenii, cei doi artiști trăiesc o poveste de dragoste autentică, atât în viața personală, cât și pe scenă, unde promovează cu mândrie folclorul maramureșean.

Recent, au vorbit deschis despre parcursul lor împreună, despre greutățile începutului și despre valorile care le-au sudat căsnicia de-a lungul anilor.

Secretul unei căsnicii fericite

Cornelia Rednic a subliniat că relația lor a fost clădită pe iubire sinceră și respect profund.

„Important, ca să rămâi împreună, este ca cei doi soți să se placă. Totul pleacă de la iubire și de la respect. La fel de importantă este și toleranța, pentru că suntem totuși diferiți”, a declarat artista, potrivit click.ro, adăugând că un scop comun este esențial pentru armonia în cuplu: „E bine să tragi la aceeași căruță, cum se zice în popor. Căci, dacă unul vrea ceva, iar altul vrea altceva, nu e bine”.

Cei doi s-au căsătorit de tineri, din dragoste, și au pornit împreună pe drumul vieții cu sprijinul modest al părinților. Deși au trecut prin ani grei, marcați de lipsuri materiale și șomaj, Cornelia spune că nu a simțit niciodată că este nefericită. „N-am avut atunci nu știu ce pantofi sau atâtea haine și mașină, dar ne era bine. Lipsa banilor ne-a ambiționat, am fost mai îndârjiți să răzbim în viață”, a mărturisit ea.

Un parteneriat pe scenă și în viață

Pe lângă viața personală, Cornelia și Lupu Rednic au construit și o carieră comună în muzica populară, devenind reprezentanți de seamă ai Maramureșului. Lupu a fost cel care a încurajat-o să urmeze acest drum artistic, iar colaborarea lor profesională a consolidat și mai mult legătura dintre ei.

„Suntem fericiți, pentru că ne respectăm, ne iubim, ne ajutăm, suntem împreună și pe scenă. Ne-a mers bine în viață”, a spus Lupu Rednic, adăugând cu umor: „Pot spune că soția mea este fericită, iar eu sunt căsătorit. Dincolo de glumă, artistul a evidențiat seriozitatea și implicarea ca elemente-cheie ale unei relații durabile: „Când pleci la drumul vieții, de jos, când mergi, umăr la umăr, frumos, cu seriozitate și punctualitate, nu ai cum să nu rămâi cu omul acela alături”.

Cornelia a decis să se mărite cu Lupu când avea 16 ani

Povestea de dragoste dintre Cornelia și Lupu Rednic a început în adolescență și s-a transformat, în timp, într-o căsnicie solidă și un parteneriat artistic de succes. Cei doi s-au cunoscut când erau foarte tineri, iar Cornelia avea doar 16 ani în momentul în care a decis să se căsătorească. Decizia a fost una curajoasă, care a luat prin surprindere chiar și familia artistei. „A fost un șoc pentru ai mei când le-am spus că mă mărit. Nu se așteptau, eram un copil. Dar eu eram îndrăgostită și hotărâtă”, a povestit Cornelia acum ceva timp.

Cu o altă ocazie, artista a mărturisit că începutul relației nu a fost lipsit de provocări și prejudecăți. „Chiar neamurile râdeau de noi…”, a spus Cornelia, referindu-se la faptul că mulți nu le dădeau șanse din cauza vârstei fragede la care au pornit împreună.

Cu toate acestea, dragostea lor a fost autentică și puternică. „Ne-am căsătorit din dragoste”, a declarat Lupu Rednic într-un interviu pentru Kanal D, subliniind că relația lor s-a bazat încă de la început pe sentimente sincere și pe dorința de a construi ceva durabil împreună.

De-a lungul anilor, cei doi au demonstrat că o relație începută devreme poate rezista în timp, dacă este clădită pe respect, încredere și valori comune.

Foto – Facebook / Instagram

