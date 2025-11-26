Când intră pensiile în decembrie 2025. Data la care ajung banii la seniori

În luna decembrie 2025, pensionarii din România vor primi pensiile conform unui calendar stabilit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Plățile vor fi făcute atât prin card, cât și prin Poșta Română, astfel încât toți beneficiarii să își primească drepturile înainte de sărbători.

Când intră pensiile pe card și prin cont curent

Pentru cei aproximativ 2,5 milioane de pensionari care au ales varianta modernă de plată, pensiile vor fi virate direct în conturile bancare. Data stabilită este 12 decembrie 2025, iar cel târziu pe 13 decembrie banii vor fi disponibili pe card. Această modalitate de distribuire este considerată mai rapidă și mai sigură, evitând cozile și deplasările la ghișee.

Când intră pensiile prin Poșta Română

Pentru pensionarii care primesc pensia prin Poșta Română, distribuirea va începe pe 2 decembrie, imediat după Ziua Națională. Ca și în lunile obișnuite, plățile vor fi finalizate până pe 13 decembrie. În cazul în care beneficiarii nu sunt găsiți acasă, aceștia își pot ridica banii de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de distribuire.

Sprijin financiar suplimentar înainte de sărbători

Pe lângă pensia obișnuită, românii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi și a doua tranșă din prima specială de 800 de lei. Suma de 400 de lei va fi acordată automat, odată cu pensia din decembrie, fără a fi nevoie de formalități suplimentare. În total, aproximativ 4,6 milioane de pensionari vor beneficia de acest ajutor, menit să le ofere un sprijin financiar înainte de sărbători.

„Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei trebuie să ajungă o dată cu pensia din decembrie. Deci asta se va întâmpla, există buget, nu e nici o problemă. Legea în vigoare se va aplica” – a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.

