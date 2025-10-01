Senatul României a adoptat, cu 82 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”, proiectul legislativ care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private obligatorii, cunoscute sub denumirea de Pilonul II. Inițiativa, aprobată anterior de Guvern, a fost modificată în urma dezbaterilor din Comisia de buget-finanțe, introducând o excepție importantă pentru pacienții oncologici.

Reguli noi pentru retragerea fondurilor din pensiile private

Potrivit formei inițiale propuse de Guvern, la momentul pensionării, participanții la Pilonul II ar fi putut retrage doar 30% din suma acumulată, urmând ca restul banilor să fie plătiți eșalonat pe o perioadă de opt ani. Această abordare a fost justificată prin dorința de a asigura o pensie suplimentară lunară, pe lângă cea din Pilonul I, și de a evita riscul ca beneficiarii să rămână fără resurse financiare în anii de pensie.

Senatoarea USR Violeta Alexandru a susținut această viziune, potrivit digi24.ro, explicând în plen: „Nu trebuie să confundăm un sistem de pensii cu unul de asigurări de sănătate. Tema legată de accesul la fonduri pentru a-ți trata o boală ține de asigurările de sănătate, nu de pensii”.

Excepția pentru bolnavii de cancer: retragere integrală, la cerere

În urma dezbaterilor, Comisia de buget-finanțe a introdus un amendament care permite bolnavilor de cancer să retragă întreaga sumă acumulată în Pilonul II într-o singură tranșă, la cerere. Măsura a fost susținută de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, care a declarat: „În felul acesta, pentru a le crește calitatea vieții, își pot asigura cele mai bune tratamente și pot avea o șansă în plus să câștige lupta cu boala”.

Propunerea de extindere a acestei facilități și pentru pacienții cu afecțiuni cronice a fost respinsă, după ce reprezentanții Ministerului Sănătății au atras atenția că nu există criterii clare pentru definirea acestor boli, iar aplicarea unei astfel de măsuri ar fi generat un număr prea mare de excepții.

Ce urmează: decizia finală în Camera Deputaților

Senatul a fost prima cameră sesizată în acest caz, iar proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, care are rol decizional. Peste 8 milioane de români contribuie în prezent la Pilonul II, iar modificările legislative adoptate pot avea un impact semnificativ asupra modului în care aceștia își vor gestiona economiile pentru pensie.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a subliniat în plen importanța libertății individuale în gestionarea fondurilor personale: „Suntem puși să alegem între două filosofii politice: una care spune că cetățeanul nu are dreptul să decidă ce face cu banii lui și alta care spune că statul nu are dreptul să se amestece în deciziile contribuabilului”.

