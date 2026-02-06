Trei surori adolescente s-au aruncat de la balcon după ce părinții le-au interzis accesul la telefoanele mobile. Fetele nu au supraviețuit

Trei surori adolescente, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au murit după ce s-au aruncat de la etajul nouă al blocului în care locuiau. Tragedia a avut loc după ce părinții le-au interzis accesul la telefoanele mobile.

Trei surori au murit după ce s-au aruncat de la etajul 9

Trei surori au murit săptămâna aceasta după ce au sărit de la etajul nouă al blocului din India în care locuiau, au declarat autoritățile locale și familiile lor.

Se bănuiește că fetele au devenit „dependente” de un joc online și recent li s-a „refuzat accesul” la telefon, au relatat rețeaua de știri NDTV și Press Trust of India, citând poliția.

Cu toate acestea, moartea lor nu a fost încă legată direct de joc, potrivit NDTV.

În jurul orei 2:15 a.m., ora locală, miercuri, 4 februarie, oficialii au răspuns la rapoartele conform cărora „trei fete ar fi sărit de la balconul etajului nouă” al unui bloc de apartamente din Ghaziabad, în afara orașului New Delhi, a declarat poliția pe X.

Fetele au fost identificate ca fiind surorile Nishika, 16 ani, Prachi, 14 ani, și Pakhi, 12 ani, notează People.

„Când am ajuns la fața locului, am confirmat că trei fete, fiicele lui Chetan Kumar, au murit după ce au sărit din clădire”, a declarat un oficial al poliției.

Cum s-a petrecut tragedia

Se pare că surorile au sărit una după alta de la balconul apartamentului familiei lor și au lăsat un bilet de adio de opt pagini într-un jurnal pentru părinții lor.

„Acest jurnal detaliază dragostea lor pentru jocurile online și ceea ce pare a fi o fixație pentru cultura coreeană”, a declarat Kumar, tatăl fetelor.

Presa din India a relatat că cele trei surori erau obsedate de un „joc coreean care implica o serie de sarcini” și că cele trei fete își petreceau în mare parte timpul acasă, nemergând la școală de doi ani.

„Jucau jocul de doi ani și jumătate până la trei ani”, a declarat Kumar, care a completat: „Spuneau adesea că vor să meargă în Coreea”.

Obiceiurile lor legate de telefon s-au înrăutățit în timpul pandemiei de COVID-19. Dar apoi, „în ultimele zile, li s-a refuzat accesul la un telefon mobil, o restricție care pare să le fi afectat”, a declarat adjunctul comisarului de poliție Nimish Patel.

„Acest lucru nu ar trebui să se întâmple niciunui părinte sau copil”, a declarat tatăl fetelor.

„Ancheta de până acum nu a dezvăluit niciun nume specific al jocului. Dar este clar că fetele au fost influențate de cultura coreeană”, a spus și comisarul de poliție.

