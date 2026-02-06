Inteligența Artificială, folosită în escrocherii. Părinții aud vocea copiilor și scot bani din buzunar. Metoda „Accidentului”, reinterpretată

Inteligența Artificială preia tot mai multe paliere din viață, de la job-uri, artă, până la escrocherii. Acum, părinții sunt păcăliți de persoanele cu intenții ascunse prin metoda „Accidentul”. Cu ajutorul AI, aceștia copiază vocea celor dragi și îi fac pe cei dragi să vireze bani rapid.

Poliția Română, semnal de alarmă

Poliția Română trage un semnal de alarmă după ce a apărut o metodă de fraudă care folosește Inteligența Artificială. Escrocii copiază vocea celor dragi, plecând de la clipuri sau store-uri pe rețelele sociale și o folosesc pentru a le face pe rude să facă viramente bancare rapide.

Metoda „Accidentul” a căpătat acum o nouă dimensiune. Înainte, victima era sunată de un așa-zis avocat sau „un doctor”, iar pe fundal se auzeau țipete, iar persoana de la capătul firului susținea că cineva drag victimei a fost implicat într-un accident și pretindeau bani.

Acum, la capătul celălalt al firului, victima aude chiar glasul persoanei dragi, fie că este fiul/fiica, fratele/sora, soțul/soția.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat un clip în care avertizează oamenii cum funcționează această înșelătorie.

Escrocii caută videoclipuri postate pe TikTok, Instagram sau Facebook cu tineri, le copiază vocea și o folosesc pentru a frauda persoanele dragi.

„Atenție la o nouă metodă de înșelătorie extrem de convingătoare! Infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea copiilor și îi sună pe părinți folosind exact vocea lor. Cu doar câteva secunde de audio de pe rețelele sociale pot crea o voce perfect realistă”, anunță Poliția Română.

Doar câteva secunde din vocea cuiva sunt suficiente pentru ca Inteligența Artificială să poată copia timbrul vocii, accentul și intonația, iar apoi softul poate genera orice mesaj, care mai apoi e rostit cu vocea persoanei respective.

Părinții, cele mai sigure victime

Situația este gravă pentru părinții care pică cel mai adesea în plasa escrocheriei „Accidentul”. Când își aud copilul la capătul celălalt al firului, aceștia se panchiează și trimit bani, mai ales că nu au nicio îndoială că la telefon este chiar fiul/fiica lor.

Vocea este făcută pe soft, astfel încât să sune speriată sau să vorbească plângând. Totul este pentru a induce panică și sentimentul de urgență, care îi face pe părinți să nu stea prea mult pe gânduri și să acționeze, trimițând urgent bani în contul comunicat de așa-zisul „copil”.

Polițiștii spun că cel mai bine este să existe o parolă de familie. Fiecare familie să stabilească un cuvânt secret sau o întrebare la care doar membrii acesteia să răspundă, astfel încât să acționeze ca un cod știut doar de ei.

„Dacă primiți un astfel de apel, opriți-vă, închideți și verificați. Sunați copilul pe numărul real, nu trimiteți bani și nu oferiți date la telefon. Limitați expunerea online a copiilor și stabiliți o întrebare de verificare în familie”, este sfatul Poliției Române.

