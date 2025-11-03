Asia Express 2 noiembrie 2025. Concurenții au avut parte de o provocare memorabilă în Coreea de Sud

Duminică, 2 noiembrie, a început a noua etapă din Asia Express: Drumul Eroilor, etapa semifinală a competiției. După o aventură spectaculoasă în Vietnam, echipele își continuă drumul spre marele premiu într-o nouă țară, plină de culoare și contraste – Coreea de Sud. Este pentru prima dată când show-ul ajunge aici, într-o cultură fascinantă atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori.

Ce s-a întâmplat la Asia Express, 2 noiembrie 2025

Noua etapă marchează și debutul căutării celebrelor cartonașe, care de această dată vor purta chipurile eroilor locali. Iar lupta pentru ele promite să fie una intensă, pentru că aceste cartonașe pot asigura uneia dintre echipe un loc direct în marea finală.

Chiar din prima zi, concurenții au avut parte de o provocare memorabilă. Pentru a descoperi adevărata cultură coreeană, aceștia au fost nevoiți să-i cunoască pe “eroii de fiecare zi” – oamenii simpli care dau viață pieței Jagalchi, cea mai mare piață de pește din țară. Acolo, sub îndrumarea unei Ajumma, una dintre femeile respectate care păstrează tradițiile gastronomice locale, concurenții au învățat cum se muncește în Coreea: au purtat uniformele lor, au curățat, au gătit și, mai ales, au descoperit cât de mult respect inspiră aceste femei în comunitate.

Misiunea lor este una dintre cele mai dificile din acest sezon: echipele au adunat din piață o listă de creaturi marine vii, printre care și celebra caracatiță vie – una dintre delicatesele tradiționale din Busan. După ce și-au procurat ingredientele, concurenții au gătit preparatul sub atenta supraveghere a Ajummei. Doar că, surpriza finală le-a testat limitele: clienții speciali au fost chiar ei, iar în Coreea, refuzul mâncării este considerat o mare jignire.

Astfel, concurenții s-au înfruntat cea mai grea masă servită vreodată în Asia Express, într-un test care îmbină curajul, adaptarea și respectul față de o cultură complet diferită.

Anda Adam și Joseph, tensiuni la Asia Express

În drum spre una din misiunile etapei, Anda Adam și Joseph au avut parte de câteva momente tensionate. În timp ce făceau autostopul, bărbatul a decis să îi dea unui șofer o brățară cu diamante, lucru care nu a fost deloc pe placul soției sale.

„El era pe alt film, tura asta nu mai fac nimic, stai pe bordură și descurcă-te singur (…) M-am așezat și eu, că m-am enervat (…) Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul. Mi-am dat seama că trebuie să îl las să își facă ambiția. După jumătate de oră, am coborât din mașină și ne-am dus în același loc”, a afirmat Anda la testimoniale.

În cele din urmă, un bărbat s-a oferit să îi ducă la destinație, moment în care Joseph i-a oferit brățara lui cu diamante.

Anda s-a supărat, întrebându-l de ce a făcut acest gest, însă Joseph a spus că nu îi pare rău că i-a dăruit-o.

Cine a câștigat prima amuletă din Coreea de Sud

Dan Alexa & Gabi Tamaș & Anda Adam & soțul ei au fost cei care au ajuns primii la Irina Fodor, așadar au luptat pentru jocul de amuletă, primul din Coreea de Sud.

Deși s-au tot contrazis pe parcursul probei, cei care au câștigat amuleta au fost fotbaliștii.

„Am pierdut din nou. E nasol când pierzi un joc, dar ai totuși și plăcerea că ai făcut un joc super frumos. Am fost singura fata din acest joc. Nu mă simt nicicum. Am făcut tot ce am putut la locul ăsta”, a spus Anda Adam.

Ajunse din nou la careu, echipele au aflat că trebuie să se separe din nou: un concurent va rămâne să facă jocurile și altul va pleca la autostop.

