  MENIU  
Home > Vedete > Asia Express 2 noiembrie 2025. Concurenții au avut parte de o provocare memorabilă în Coreea de Sud

Asia Express 2 noiembrie 2025. Concurenții au avut parte de o provocare memorabilă în Coreea de Sud

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Duminică, 2 noiembrie, a început a noua etapă din Asia Express: Drumul Eroilor, etapa semifinală a competiției. După o aventură spectaculoasă în Vietnam, echipele își continuă drumul spre marele premiu într-o nouă țară, plină de culoare și contraste – Coreea de Sud. Este pentru prima dată când show-ul ajunge aici, într-o cultură fascinantă atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori.

Ce s-a întâmplat la Asia Express, 2 noiembrie 2025

Noua etapă marchează și debutul căutării celebrelor cartonașe, care de această dată vor purta chipurile eroilor locali. Iar lupta pentru ele promite să fie una intensă, pentru că aceste cartonașe pot asigura uneia dintre echipe un loc direct în marea finală.

Asia Express difuzare 2 noiembrie_3IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Chiar din prima zi, concurenții au avut parte de o provocare memorabilă. Pentru a descoperi adevărata cultură coreeană, aceștia au fost nevoiți să-i cunoască pe “eroii de fiecare zi” – oamenii simpli care dau viață pieței Jagalchi, cea mai mare piață de pește din țară. Acolo, sub îndrumarea unei Ajumma, una dintre femeile respectate care păstrează tradițiile gastronomice locale, concurenții au învățat cum se muncește în Coreea: au purtat uniformele lor, au curățat, au gătit și, mai ales, au descoperit cât de mult respect inspiră aceste femei în comunitate. 

Misiunea lor este una dintre cele mai dificile din acest sezon: echipele au adunat din piață o listă de creaturi marine vii, printre care și celebra caracatiță vie – una dintre delicatesele tradiționale din Busan. După ce și-au procurat ingredientele, concurenții au gătit preparatul sub atenta supraveghere a Ajummei. Doar că, surpriza finală le-a testat limitele: clienții speciali au fost chiar ei, iar în Coreea, refuzul mâncării este considerat o mare jignire. 

Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Recomandarea zilei

Astfel, concurenții s-au înfruntat cea mai grea masă servită vreodată în Asia Express, într-un test care îmbină curajul, adaptarea și respectul față de o cultură complet diferită.

Citește și: Anda Adam a răbufnit la adresa producătorilor „Asia Express”. Ce a scos-o din sărite pe concurentă

"Facem tot ce putem". Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea de pe "coridoarele reci"
"Facem tot ce putem". Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea de pe "coridoarele reci"
Recomandarea zilei

Citește și: Câți bani au primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru participarea la „Asia Express”. Au rezistat opt etape în competiție

Anda Adam și Joseph, tensiuni la Asia Express

În drum spre una din misiunile etapei, Anda Adam și Joseph au avut parte de câteva momente tensionate. În timp ce făceau autostopul, bărbatul a decis să îi dea unui șofer o brățară cu diamante, lucru care nu a fost deloc pe placul soției sale.

„El era pe alt film, tura asta nu mai fac nimic, stai pe bordură și descurcă-te singur (…) M-am așezat și eu, că m-am enervat (…) Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul. Mi-am dat seama că trebuie să îl las să își facă ambiția. După jumătate de oră, am coborât din mașină și ne-am dus în același loc”, a afirmat Anda la testimoniale.

În cele din urmă, un bărbat s-a oferit să îi ducă la destinație, moment în care Joseph i-a oferit brățara lui cu diamante.

Anda s-a supărat, întrebându-l de ce a făcut acest gest, însă Joseph a spus că nu îi pare rău că i-a dăruit-o.

Citește și: Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț

Citește și: Boala cu care a fost diagnosticat Emil Rengle. Concurentul „Asia Express” a fost la un pas de moarte: „Nu mai pot să trăiesc viața la fel”

Cine a câștigat prima amuletă din Coreea de Sud

Dan Alexa & Gabi Tamaș & Anda Adam & soțul ei au fost cei care au ajuns primii la Irina Fodor, așadar au luptat pentru jocul de amuletă, primul din Coreea de Sud.

Deși s-au tot contrazis pe parcursul probei, cei care au câștigat amuleta au fost fotbaliștii.

„Am pierdut din nou. E nasol când pierzi un joc, dar ai totuși și plăcerea că ai făcut un joc super frumos. Am fost singura fata din acest joc. Nu mă simt nicicum. Am făcut tot ce am putut la locul ăsta”, a spus Anda Adam.

Ajunse din nou la careu, echipele au aflat că trebuie să se separe din nou: un concurent va rămâne să facă jocurile și altul va pleca la autostop.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini din ediția din 2 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express

Sursă foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Fanatik
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
GSP.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Citește și...
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Clarvăzătoarea preferată a familiei regale, despre secretele reginei și ale prinților: Am fost avertizată să tac
Soția lui Helmut Duckadam, dezvăluiri dureroase la un an de la decesul fotbalistului: „A fost un an cumplit”
Iustina Loghin și Cornel Luchian de la "Insula Iubirii" au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana Nectaria de pe tavă
Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte: „Visul meu de când eram mică și săracă”
Scapă rapid de durerile de cap
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Soția lui Helmut Duckadam, dezvăluiri dureroase la un an de la decesul fotbalistului: „A fost un an cumplit”
Soția lui Helmut Duckadam, dezvăluiri dureroase la un an de la decesul fotbalistului: „A fost un an cumplit”
Iustina Loghin și Cornel Luchian de la "Insula Iubirii" au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana Nectaria de pe tavă
Iustina Loghin și Cornel Luchian de la "Insula Iubirii" au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana Nectaria de pe tavă
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
WOW! Cum arată astăzi fetița din reclama la salam săsesc. Luiza Lucuța e o femeie superbă, locuiește în Australia și este de nerecunoscut
WOW! Cum arată astăzi fetița din reclama la salam săsesc. Luiza Lucuța e o femeie superbă, locuiește în Australia și este de nerecunoscut
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Daniel Nuță, PRIMELE declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart. Ce a dezvăluit actorul despre relația cu prezentatoarea TV: „Un moment firesc al vieții...”
Daniel Nuță, PRIMELE declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart. Ce a dezvăluit actorul despre relația cu prezentatoarea TV: „Un moment firesc al vieții...”
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
Aurelian Temișan nu mai are voie să apară la TV alături de Andreea Bălan. Care este motivul: „Au probleme cu…”
Aurelian Temișan nu mai are voie să apară la TV alături de Andreea Bălan. Care este motivul: „Au probleme cu…”
DailyBusiness.ro
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
A1.ro
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte: „Visul meu de când eram mică și săracă”
Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte: „Visul meu de când eram mică și săracă”
Monica Gabor, apariție spectaculoasă la un eveniment monden din București. În compania cui a fost surprinsă
Monica Gabor, apariție spectaculoasă la un eveniment monden din București. În compania cui a fost surprinsă
Nume surpriză la „Chefi la cuțite”, sezonul 16. Etapa amuletelor îi duce pe jurați în cele mai spectaculoase locuri
Nume surpriză la „Chefi la cuțite”, sezonul 16. Etapa amuletelor îi duce pe jurați în cele mai spectaculoase locuri
Andreea Tonciu se mută din România. Vedeta și soțul ei se pregătesc de o nouă viață, în Dubai: „Sunt tare fericită”
Andreea Tonciu se mută din România. Vedeta și soțul ei se pregătesc de o nouă viață, în Dubai: „Sunt tare fericită”
Observator News
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Libertatea pentru Femei
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, care are un soț tânăr, chipeș și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, care are un soț tânăr, chipeș și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Lacrimi, tăcere și o apariție care a zguduit pe toată lumea…La înmormântarea Ștefaniei Szabo au fost scene cu adevărat tulburătoare, însă APARIȚIA EI, îngenuncheată de durere, i-a impresionat pe absolut toți ce prezenți. Când s-a aflat CINE este, de fapt, toată lumea a amuțit... Detalii care zguduie pe oricine
Lacrimi, tăcere și o apariție care a zguduit pe toată lumea…La înmormântarea Ștefaniei Szabo au fost scene cu adevărat tulburătoare, însă APARIȚIA EI, îngenuncheată de durere, i-a impresionat pe absolut toți ce prezenți. Când s-a aflat CINE este, de fapt, toată lumea a amuțit... Detalii care zguduie pe oricine
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 3 noiembrie: Zi de aur pentru trei zodii! Cine are parte de bani, iubire și noroc?
Horoscop 3 noiembrie: Zi de aur pentru trei zodii! Cine are parte de bani, iubire și noroc?
Sari peste micul dejun? Crește riscul de mâncat compulsiv seara și de rezistență la insulină, avertizează medicii
Sari peste micul dejun? Crește riscul de mâncat compulsiv seara și de rezistență la insulină, avertizează medicii
Fenomen alarmant în România: explozie de cazuri de dependență.Medicii avertizează: „Nu mai e despre distracție, ci despre o nevoie compulsivă”
Fenomen alarmant în România: explozie de cazuri de dependență.Medicii avertizează: „Nu mai e despre distracție, ci despre o nevoie compulsivă”
Gestul banal care îți aduce o amendă de 1500 de lei dacă stai la bloc! Majoritatea îl facem fără să ne dăm seama
Gestul banal care îți aduce o amendă de 1500 de lei dacă stai la bloc! Majoritatea îl facem fără să ne dăm seama
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton