Boala cu care a fost diagnosticat Emil Rengle. Concurentul „Asia Express” a fost la un pas de moarte: „Nu mai pot să trăiesc viața la fel”

Emil Rengle (35 ani) a dezvăluit că, în urmă cu câțiva ani, a fost diagnosticat cu o boală autoimună pentru care nu există tratament. Crezând că nu mai are mult de trăit, acesta a mers acasă, la Oradea, pentru a-și lua adio de la familia sa. Dansatorul a făcut dezvăluirile cu lacrimi în ochi, în timpul emisiunii „Asia Express”.

Emil Rengle este un artist plin de viață, efervescent, pentru care nu există „nu se poate”. A câștigat „Românii au talent” dansând pe tocuri și s-a făcut rapid remarcat în industria de divertisment. Acum, el a participat la „Asia Express” alături de logodnicul lui, Alejandro Fernandez, iar în timpul emisiunii a făcut o dezvăluire cutremurătoare: în urmă cu câțiva ani a fost diagnosticat cu o boală autoimună pentru care nu există tratament.

Cursa pentru ultima șansă i-a stârnit emoții puternice lui Emil Rengle. Concurenții au ajuns în locul în care un călugăr budist și-a dat foc și a stat în poziție de yoga până s-a stins din viață, în timpul războiului, în încercarea de a transmite un mesaj puternic: războiul nu este calea.

Auzind această povestea și văzând imaginile de atunci, Emil Rengle și-a amintit de momentul care i-a schimbat viața pentru totdeauna. În urmă cu câțiva ani, după ce și-a făcut mai multe investigații, dansatorul a fost diagnosticat cu o boală autoimună: Colită ulcerativă. Până în acest moment nu s-a găsit un tratament pentru această afecțiune.

Dansatorul, dezvăluiri cu lacrimi în ochi

Ajuns în acel loc încărcat de emoții și istorie, Emil Rengle a retrăit clipa în care s-a simțit nevoit să își ia „la revedere” de la familia sa, la scurt timp după primirea diagnosticului.

„A fost un moment în 2018 când și eu m-am aflat aproape de moarte și în care doctorii mi-au spus că am o boală autoimună, pentru care nu există medicament. Se numește colită ulcerativă, îți sângerează intestinele. Mi-am amintit de acele momente în care mi-a fost și mie frică, că nu mai am mult. Țin minte perfect ziua în care am fost acasă, la Oradea, în care mi-am luat la revedere de la ai mei”, a povestit Rengle în show-ul „Asia Express”.

Din acel moment, viața artistului s-a schimbat complet și spune că acum trăiește fiecare zi cu recunoștință și bucurându-se din plin de tot ceea ce i se întâmplă.

„Din acel moment, până în prezent, nu mai pot să trăiesc viața la fel. Sunt aici, fiecare zi este un cadou pentru mine că sunt aici. Nu pot să trăiesc fără să însemne ceva pentru mine o zi că sunt aici pe pământ”, a mai spus Emil Rengle.

Ce este colita ulcerativă cu care a fost diagnosticat Emil Rengle

Colita ulcerativă este o boală inflamatorie intestinală de cauză autoimună, caracterizată de inflamație și ulcerații la nivelul colonului și rectului. Boala afectează mucoasa intestinală și face parte din categoria bolilor inflamatorii intestinale, alături de boala Crohn, potrivit Sanador.

Afecțiunea poate apărea la orice vârstă, însă debutul acesteia este mai des întâlnit la persoane cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani. Deoarece este o afecțiune cronică, tratamentul nu vindecă boala, însă o poate ține sub control în mod eficient. Măsurile dietetice sunt importante pentru controlul simptomatologiei și prevenirea puseurilor.

De obicei, acest tip de colită debutează la nivelul rectului, segmentul intestinal aflat în apropierea anusului, apoi se extinde spre colon.

Colita ulcerativă este o boală complexă, considerată idiopatică, ceea ce înseamnă că nu se cunosc cu exactitate cauzele acesteia. Totuși, specialiștii sunt de părere că este o boală autoimună – sistemul imunitar atacă țesuturile proprii (în acest caz, celulele intestinale), pe care le percepe ca fiind străine organismului. Mecanismele autoimune sunt favorizate de o combinație de factori de mediu și genetici.

