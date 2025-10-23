Cine este tatăl lui Emil Rengle și cu ce se ocupă. L-a întâlnit deja pe Alexandro, iubitul fiului său: „Se mândrește cu mine”

Emil Rengle a oferit recent detalii mai puțin știute despre familia sa. Într-o ediție a emisiunii Asia Express, dansatorul a vorbit despre tatăl său, un om modest, care se mândrește cu realizările fiului său și îl susține necondiționat. Mai mult, Rengle a dezvăluit și că tatăl său a avut ocazia să-l cunoască pe Alejandro, iubitul lui și coechipierul de pe Drumul Eroilor.

Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle

Emil Rengle a vorbit despre tatăl lui cu multă dragoste și apreciere. Dansatorul a dezvăluit că este persoana care îl susține necondiție și este tare mândru de fiul lui. Mai mult, concurentul Asia Express a povestit că tatăl lui l-a întâlnit deja pe Alejandro.

Totodată, Rengle a povestit cu ce se ocupă tatăl lui, dar și faptul că mândrește cu el ori de câte ori are ocazia.

Citește și: Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au separat după Asia Express, dar s-au împăcat acasă. Ce a dus la despărțire: „Ne-am dorit să stăm la distanță. Am făcut terapie de cuplu”

„Am cel mai cool tată din lume. Tati este taximetrist. Orice client urcă la el în mașină îl întreabă: tu îl știi pe Rengle, băiatul ăla care dansează pe tocuri, este fiul meu. Lui tati nu îi este rușine cu mine absolut deloc. Se mândrește cu mine oriunde are ocazia.

Este cel mai tare om, cel mai bun prieten al meu, și să știi că îl ai pe tati în spatele tău te face cel mai puternic om din lume.”, a spus Emil Rengle.

Sentimentul e reciproc, pentru că dansatorul se mândrește și el cu tatăl lui și cu relația apropiată dintre ei. Mai mult, Rengle și-a arătat aprecierea pentru părintele său și îi poartă o dragoste nemăsurată.

Tatăl lui Emil Rengle l-a cunoscut pe Alejandro

Coregraful a vorbit și despre faptul că tatăl său l-a cunoscut pe Alejandro, logodnicul său. Emil Rengle și Alejandro formează un cuplu de mai bine de doi ani și sunt logodiți. Cei doi vor să se căsătorească și chiar cochetează cu ideea de a adopta un copil.

Citește și: Drama lui Emil Rengle. Concurentul de la „Asia Express” și-a pierdut un frate, iar mama lui a vrut să se sinucidă

Înainte de a pleca la Asia Express, dansatorul i-a făcut cunoștință lui Alejandro cu tatăl său, cu toate că cei doi nu vorbesc aceeași limbă. Rengle a filmat o discuție dintre partenerul său și tatăl lui și a postat-o. Alejandro i-a explicat socrului său traseul pe care cei doi îl vor avea în Asia Express.

„Vai și amar!”, a fost reacția tatălui lui Rengle. Cei doi s-au înțeles foarte bine, cu toate că Alejandro nu știe foarte bine limba română.

Urmărește-ne pe Google News