Drama lui Emil Rengle. Concurentul de la „Asia Express” și-a pierdut un frate, iar mama lui a vrut să se sinucidă

Emil Rengle (35 ani) este o persoană veselă, mereu cu zâmbetul pe buze, cu o energie debordantă. Însă, puțini sunt cei care știu că în spatele zâmbetului său molipsitor se află o mare tristețe. Concurentul de la „Asia Express” a dezvăluit de curând că și-a pierdut un frate pe care nici nu l-a cunoscut.
„Pentru mine, a fost dureros să aud (n.r. atunci când concurenții au povestit că au fost într-un cimitir unde trăiesc 8.000 de familii), pentru că am avut un frate care a murit. Nu știu, pur și simplu m-am gândit la el. Sunt rare momentele în care mă conectez la energia lui și, nu știu, m-a conectat la mama și fratele meu care nu mai e și am acceptat”, a afirmat Emil Rengle.
Artistul, marcat de starea psihică precară a mamei sale
Pierderea fratelui nua fost singura dramă prin care Emil Rengle a trecut. În urmă cu câțiva ani, când a participat la emisiunea „Survivor”, artistul dezvăluia că mama sa și-a dorit de mai multe ori să își ia viața, lucru care l-a afectat foarte tare.
„Mama mea a avut de multe ori gânduri de suicid. A pierdut un prim copil. Noi am avut un frate, pe care eu nici nu l-am cunoscut. Cel mai des auzeam de la mama faptul că vrea să se sinucidă. Aveam 7-8-9 ani. Nici eu, nici sora mea nu aveam voie să intrăm în camera unde stătea mama. Urla dinăuntru că voia să se sinucidă. Toată viața mi-a fost frică să nu se întâmple acest lucru. Am devenit obsedat de mama, pentru că nu știam cât o s-o mai am. Fiind mic, nu înțelegeam. Cum adică să vrei să te sinucizi? De ce ai vrea să pleci și să ne lași?”, a povestit atunci Emil Rengle, cu ochii înlăcrimați.
„M-am ascuns în coșul de rufe nespălate doar ca să-i arăt că nu vreau să plece. Am stat foarte multe ore și s-au speriat și au chemat Poliția. Îmi era frică să mai ies când am auzit că o să iau bătaie”, a mai spus Emil Rengle la momentul respectiv.
Emil Rengle s-a născut într-o familie modestă, cu un tată care lucra ca taximetrist și o mamă casnică.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Emil Rengle
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.