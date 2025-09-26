Drama lui Emil Rengle. Concurentul de la „Asia Express” și-a pierdut un frate, iar mama lui a vrut să se sinucidă

Emil Rengle (35 ani) este o persoană veselă, mereu cu zâmbetul pe buze, cu o energie debordantă. Însă, puțini sunt cei care știu că în spatele zâmbetului său molipsitor se află o mare tristețe. Concurentul de la „Asia Express” a dezvăluit de curând că și-a pierdut un frate pe care nici nu l-a cunoscut.

Emil Rengle, dezvăluiri despre pierderea fratelui său

Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, participă împreună la „Asia Express” 2025, iar ultimul episod difuzat de Antena 1 a scos la iveală o tristețe pe care dansatorul o poartă în suflet de mult timp.

O probă de la ultima șansă l-a făcut pe artist să se gândească la fratele lui, care a murit în copilărie.

„Pentru mine, a fost dureros să aud (n.r. atunci când concurenții au povestit că au fost într-un cimitir unde trăiesc 8.000 de familii), pentru că am avut un frate care a murit. Nu știu, pur și simplu m-am gândit la el. Sunt rare momentele în care mă conectez la energia lui și, nu știu, m-a conectat la mama și fratele meu care nu mai e și am acceptat”, a afirmat Emil Rengle.

Dansatorul mai are o soră mai mică, Dalma, cu care are o relație strânsă și cu care se afișează deseori în mediul online.

Citește și: Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au separat după Asia Express, dar s-au împăcat acasă. Ce a dus la despărțire: „Ne-am dorit să stăm la distanță. Am făcut terapie de cuplu”

Citește și: Cine este Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Logodnicul lui Emil Rengle are origini spaniole și a participat la „Vocea României”

Artistul, marcat de starea psihică precară a mamei sale

Pierderea fratelui nua fost singura dramă prin care Emil Rengle a trecut. În urmă cu câțiva ani, când a participat la emisiunea „Survivor”, artistul dezvăluia că mama sa și-a dorit de mai multe ori să își ia viața, lucru care l-a afectat foarte tare.

„Mama mea a avut de multe ori gânduri de suicid. A pierdut un prim copil. Noi am avut un frate, pe care eu nici nu l-am cunoscut. Cel mai des auzeam de la mama faptul că vrea să se sinucidă. Aveam 7-8-9 ani. Nici eu, nici sora mea nu aveam voie să intrăm în camera unde stătea mama. Urla dinăuntru că voia să se sinucidă. Toată viața mi-a fost frică să nu se întâmple acest lucru. Am devenit obsedat de mama, pentru că nu știam cât o s-o mai am. Fiind mic, nu înțelegeam. Cum adică să vrei să te sinucizi? De ce ai vrea să pleci și să ne lași?”, a povestit atunci Emil Rengle, cu ochii înlăcrimați.

Citește și: Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să adopte un copil, dar legislația din România nu le permite: „Sunt extrem de mulți copii părăsiți”

Citește și: „Pe Lore aș săruta-o încontinuu”. Cătălin Botezatu, mărturisiri sincere despre relația cu Loredana Groza

„M-am ascuns în coșul de rufe nespălate doar ca să-i arăt că nu vreau să plece. Am stat foarte multe ore și s-au speriat și au chemat Poliția. Îmi era frică să mai ies când am auzit că o să iau bătaie”, a mai spus Emil Rengle la momentul respectiv.

Emil Rengle s-a născut într-o familie modestă, cu un tată care lucra ca taximetrist și o mamă casnică.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Emil Rengle

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News