Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț

Anda Adam face echipă cu soțul ei, Joseph Adam, la Asia Express 2025. Artista și-a început cariera muzicală în 1999, la doar 19 ani, colaborând cu trupa R.A.C.L.A. la piesa „Nu mă uita”.

La 45 de ani, Anda Adam are o carieră muzicală de 26 de ani în spate și o familie frumoasă. Anul acesta, artista a provocat probleme la Asia Express 2025, reality show la care a participat alături de soțul ei, Joseph Hadad.

Anda Adam s-a născut pe 27 aprilie 1999, la București. A absolvit Liceul „George Călinescu” din Capitală și a urmat Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE). Cu toate acestea, artista nu a profesat niciodată în domeniul pe care l-a studiat, deoarece norocul i-a surâs în plan muzical.

După ce a colaborat cu R.A.C.L.A. la piesa „Nu mă uita”, Anda Adam a lansat alături de Marijuana piesa „Fete rele”. Mai târziu, primul ei album, lansat în colaborare cu Marius Moga, a avut un succes răsunător. Printre hiturile solistei amintim piesele „Selecta”, în colaborare cu Alex Velea, și „Ajutor”.

Câte operații estetice are Anda Adam

De-a lungul anilor, artista a trecut prin diverse transformări de imagine. Dacă la începutul carierei avea părul brunet, de câțiva ani, solista preferă blondul platinat. Totodată, Anda a apelat la două intervenții estetice.

„Am două operații, atât. Este vorba despre un implant [mamar] și o rinoplastie cu deviație de sept”, mărturisea Anda în octombrie 2020, pentru VIVA!.

„Știi cum e: când ai părul creț, l-ai vrea întins… sau invers. Pe mine mă deranjează că eu, natural, sunt foarte creață. Mi-ar fi plăcut să am un păr foarte drept, pe care doar să-l spăl și care, când se usucă natural, să stea drept, fără să îi fac nimic. Astfel aș câștiga din timpul pe care-l petrec la salon să mă spăl și să mă aranjez”, a mai spus artista atunci.

Al doilea soț i-a luat numele de familie

Din vara anului 2021, Anda formează un cuplu cu Joseph, un afacerist din Cluj cu care s-a căsătorit civil în 2022. Într-o notă atipică, după căsătorie, bărbatul a fost cel care și-a schimbat numele din Yosif Mohaci în Joseph Adam.

„Da, el mi-a luat numele. Noi ne-am gândit, cumva în acest context, pentru faptul că el și-a început cariera în zona aceasta a filmului, că are o rezonanță mai bună și este un nume mai potrivit pentru un actor. Atunci, împreună ne-am gândit că Joseph și Adam chiar sună a nume de actor. Și am spus: «Ok, facem invers». Iar el a spus: «Ok, iau eu numele tău, pentru că îmi va folosi pe scenă». (…) Joseph Adam mi s-a părut chiar un nume de scenă cu care el va putea merge mai departe într-o carieră cu adevărat în zona cinematografiei”, a declarat Anda în noiembrie 2023, pentru Spynews.ro.

De ce a divorțat de primul soț și câți copii are

Anda Adam și soțul ei s-au căsătorit religios în vara anului 2024. Anterior, Anda a fost căsătorită cu Sorin Andrei Nicolescu. Alături de acesta, solista are o fiică, Evelin, în vârstă de 10 ani.

„Nu au fost greșeli în prima mea căsnicie. Doar că pur și simplu energiile noastre nu s-au mai intersectat la un moment dat, atâta tot. Și cred că fiecare relație și căsnicie are lucruri unice care se întâmplă, nu poți lua ca atare experiențele”, declara Anda în 2021, despre divorțul Nicolescu, pentru Ciao.

Înaintea căsniciei cu Nicolescu, Anda a format un cuplu cu designerul Cătălin Botezatu și cu prezentatorul TV Victor Slav. Relația cu Victor a durat șase ani. La scurt timp după despărțire, cântăreața a început o relație cu Botezatu. Întâmplarea a făcut ca foștii lor parteneri, Slav și Bianca Drăgușanu, să devină la rândul lor un cuplu în aceeași perioadă.

