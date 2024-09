Cine este Victor Slav de la „Asia Express”. Câți copii are și ce diferență de vârstă este între el și iubita lui, Selina

Victor Slav și-a făcut debutul pe micul ecran în anul 2001, ca „ispită” în primul reality show românesc, „Vara Ispitelor”, la Pro TV. În prezent, Victor participă alături de iubita lui, Selina, în emisiunea „Asia Express” de la Antena 1. Citește în continuare pentru a descoperi parcursul lui Victor în televiziune, dar și cu cine a format cupluri în trecut și câți copii are.

Cine este Victor Slav – vârstă, studii și carieră

Victor Slav s-a născut pe data de 5 iunie 1980, la București, și a avut o copilărie foarte frumoasă. Prezentatorul TV are și o soră mai mare, Cătălina, care este ofițer specialist în cadrul Inspectoratului General pentru Imigranți, potrivit Spynews.ro.

Cariera lui Victor Slav a început cu un curs de modelling la doar 17 ani. A urmat Facultatea de Management și, la 21 de ani, a mers la castingul reality show-ului „Vara Ispitelor”. În emisiune, ispitele trebuiau să despartă concurentele aflate la un pas de căsătorie.

„Eram deja în modelling și am aflat că se face un casting pentru acest proiect. Am fost acceptat. Recunosc că, la acea vreme, habar n-aveam câte oportunități îmi va oferi. De aici am intrat într-o nouă etapă a vieții mele. A fost primul meu job cu totul și cu totul… altfel, pentru că a fost prima mea legătură directă cu televiziunea”, povestea Victor Slav în trecut, potrivit Pro TV.

A deschis un business care a dat familent

Prima emisiunea pe care a prezentat-o s-a numit „Seara Regăsirii” și a găzduit-o alături de actorul Constantin Cotimanis și de fiica acestuia. Au urmat emisiunea „Dansez pentru tine”, al cărui sezon 2 l-a și câștigat alături Carmen Stepan, și emisiunea „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Show-ul transformațional a ajutat, prin chirurgie platică, femei și bărbați care aveau un aspect care le afecta viața socială.

Din 2008 până în 2014, Victor Slav a prezentat rubrica meteo în cadrul Știrilor Pro TV. S-a retras de la știri pentru un proiect monden, emisiunea „Dansează printre stele”, pe care a prezentat-o alături de Horia Brenciu și Lili Sandu la Antena 1. A mai prezentat „WOWbiz”, „Îmi place dansul!” și „Bravo, ai stil!” la Kanal D, iar în 2022 s-a întors la Antena 1, la „Splash! Vedete la apă”, doar în calitate de concurent.

În pauzele de la televiziune, Victor a intrat în domeniul afacerilor. În trecut, concurentul de la „Asia Express” vorbea despre un business cu bijuterii și unul cu parfumuri. Totodată, Victor a avut și o cafenea pe Decebal, care a dat faliment.

Victor Slav – viață personală

În prezent, Victor Slav și iubita lui, Selina, participă la „Asia Express”. Între cei doi este o diferență de vârstă de aproximativ șapte ani. El are 44 de ani, iar ea 37. În 2023, cuplul s-a despărțit o vreme după ce Selina, pe numele său real Elena Lupu, i-a fost infidelă prezentatorului.

Câți copii are și ce diferență de vârstă este între el și iubita lui, Selina

În trecut, Victor a format cupluri cu artista Anda Adam și cu modelul Bianca Drăgușanu. Pe Anda Adam a cunoscut-o la „Dansez pentru tine” și el a fost cel care a făcut primul pas. Fostul cuplul s-a despărțit după șase ani de relație.

Apoi, din 2013 până în 2018, Victor Slav a format un cuplu cu Bianca Drăgușanu. Cei doi s-au căsătorit pe 6 septembrie 2013 și au divorțat în anul următor. Cu toate acestea, au decis să-și mai dea o șansă, iar în 2016 au devenit părinții unei fetițe, Sofia Natalia Slav. Relația lor s-a încheiat definit în 2018.

