Câți bani au câștigat Anda și Joseph Adam la Asia Express 2025. Au fost eliminați înainte de etapa finală

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, au fost eliminați din competiția „Asia Express” înainte de etapa finală a show-ului ce va fi difuzată săptămâna viitoare la Antena 1. Cei doi i-au uimit pe ceilalți concurenți cu evoluția lor, unii mărturisind că nu se așteptau ca cei doi soți să ajungă atât de departe în cursă. Iar munca lor a fost răsplătită cu o sumă mare de bani.

Câți bani au primit Anda și Joseph Adam la Asia Express 2025

Anda și Joseph Adam au fost eliminați din competiția Asia Express în cea de-a 36-a ediție a sezonului 8 a emisiunii. Cei doi au părăsit show-ul înainte de marea finală, în care vor lupta pentru premiul cel mare trei echipe: Dan Alexa și Gabi Tamaș, Karmen Simionescu și Olga Barcari și Alexandru Ion cu Ștefan Floroiaca.

„Știu că este un moment greu, poate cel mai greu din cursă. Știm foarte bine că astăzi o să plece o echipă acasă. Nu mai este un secret pentru nimeni. Și știu că este cel mai frustrant lucru din lume să ajungi până în etapa nouă și să fie nevoie să pleci acasă înainte de ultimul pas. Acesta este concursul, iar cineva trebuie să plece acasă. Acum nu se mai pune problema că acel cineva este mai slab decât ceilalți concurenți sau că nu a învățat cum să se descurce. Este vorba că există ghinioane! Ține și de noroc la mașini, și la oameni…”, a declarat Irina Fodor înainte de a anunța echipa care părăsește competiția.

Aveam senzația că suntem în purgatoriu!”, a mărturisit Alexandru Ion în timp ce aștepta verdictul.

„Le-am simțit disperarea”, a completat Karmen Simionescu.

În cele din urmă, Irina Fodor a anunțat că cei care pleacă acasă sunt Anda Adam și soțul ei, Joseph. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi ar fi fost răsplătiți cu câte 2.500 de euro fiecare pe săptămână. Astfel, cei doi au primit, împreună, 45.000 de euro.

Aceștia au câștigat și o amuletă de 1.000 de euro, astfel că premiul lor s-ar ridica la suma de 46.000 de euro.

Soții Adam, gest impresionant pentru familiile care i-au ajutat la Asia Express

Show-ul Asia Express a fost filmat în această primăvară, dar Anda Adam și soțul ei nu au uitat de cei care le-au întins o mână de ajutor pe parcusrul competiției și i-au găzduit și hrănit atunci acând au avut nevoie.

Acum, în prag de sărbători, artista a anunțat că le va face o surpriză acestora, dorindu-și să le întoarcă binele făcut. Așadar, cântăreața s-a gândit să le trimită niște pachete și bani familiilor pe care le-a întâlnit pe Drumul Eroilor.

„Suntem foarte recunoscători, ținem legătura cu câțiva dintre oamenii la care am fost cazați în Asia Express, care ne-au primit cu atâta bunătate și dăruire. Ne-au dat tot din puținul lor, deși nu prea aveau. Am luat legătura cu ei, i-am rugat să ne contacteze pe rețelele de socializare, să ne trimită niște adrese unde să le putem face niște pachete și asta pregătim pentru ei acum, niște pachete, niște ajutoare, niște bănuți, să-i putem ajuta de aici așa cum ne-au ajutat și ei când noi am fost acolo și am avut mare nevoie. Suntem foarte recunoscători și foarte încântați de cât de buni au fost acești oameni și de cât de mult ne-au ajutat atunci când noi am fost acolo, așa că vom încerca și noi să răsplătim bunătatea lor prin gesturi care să le facă măcar din când în când viața mai frumoasă și mai ușoară”, a declarat Anda Adam pentru Click.

„Tocmai de aceea, pentru că se apropie Crăciunul, vrem să le pregătim niște pachete pentru Crăciun să le trimitem celor cu care am reușit să luăm legătura și sper să le aducem puțină bucurie în suflet de sărbători”, a mai spus artista.

