Anda Adam, replică pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Așa arăt eu la 100 de kilograme”

Anda Adam a ținut să le arate fanilor silueta ei, după ce mai mulți au spus că s-a îngrășat și au luat-o peste picior după ce a spus că nu a mâncat la Asia Express în casele oamenilor, deși au existat probe contrarii. Acum, vedeta a ținut să spună că promovează un stil de viață sănătos și le-a arătat oamenilor silueta.

Anda Adam le răspunde fanilor care au criticat-o

Anda Adam a ținut să răspundă comentariilor răutăcioase apărute pe internet despre silueta ei. Mai mulți internauți au spus că aceasta ar fi luat în greutate, așa că vedeta a ținut să lămurească acest aspect și să spună câte kilograme are.

Ea a spus că are 65 de kilograme, însă ar trebui să aibă 55-56 de kilograme în mod ideal. Concurent Asia Express le-a spus oamenilor că televizorul adaugă kilograme și imaginile pot fi înșelătoare, iar montajele ar putea să influențeze modul în care sunt văzuți concurenții de către public.

„Sunt la sală și pentru toți haterii care dau comentarii din fața unor conturi false, pentru că nu au o viață… dacă ar avea o viață reală n-ar mai sta să comenteze atât. Asta sunt eu, așa arăt la 100 de kilograme cum spuneți voi. Într-adevăr, așa arată oamenii la 100 de kilograme.

Întotdeauna la TV mai adăugați 10 kilograme peste greutatea pe care o au cei care apar la televizor. Știu foarte bine cum arăt. Cred că pot fi un exemplu pentru foarte multe femei și nu o să dau curs comentariilor voastre, pentru că nu am de ce.

Eu știu mai bine cine sunt eu în realitate, iar ce vedeți voi la TV contează foarte mult și în funcție de cum se montează. Să nu credeți că celelalte echipe nu s-au enervat, nu au înjurat, nu s-au crizat… numai că nu întotdeauna se montează chiar tot”, a spus cântăreața.

„Nu am pătrățele”

Anda Adam le-a spus fanilor că greutatea ei ideală este de 55-56 de kilograme când este definită. Artista a spus că a promovat mereu un stil de viață sănătos și nu a încurajat anorexia.

Greutatea mea actuală este de 65 kilograme, iar greutatea mea ideală este de 55-56 kilograme atunci când sunt definită. Acum nu sunt definită.

Nu am pătrățele pe abdomen acum, am chiar puțină burtică în partea de jos, care se reglează din alimentație. Nu merg la concurs de culturism ca să fiu tot timpul definită. Eu am promovat întotdeauna un stil de viață sănătos și nu am încurajat anorexia”, a spus Anda Adam.

