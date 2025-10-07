Ce studii are Anda Adam. Mama artistei a făcut tot posibilul ca aceasta să învețe la Harvard: „Lucra la un cunoscut salon de coafură pentru a-mi pregăti terenul”

Anda Adam (45 ani) este una dintre cele mai cunoscute și de succes artiste din România, dar nu mulți sunt cei care știu că această nu are studii muzicale. Artista a terminat o facultate cu altă specializare și chiar a fost pe punctul de a studia la Harvard, în Statele Unite ale Americii.
În timpul unei ediții recente a emisiunii „Asia Express”, Anda Adam a dezvăluit că, la bază, are o cu totul altă profesie și nu cea de muzician, cu toate că acum viața ei se învârte în această industrie. Acum, vedeta a hotărât să spună ce studii are de fapt și cum a fost pe punctul de a ajunge la una dintre cele mai prestigioase universități din America.
Cântăreața a povestit că a absolvit Liceul George Călinescu din Capitală, fiind o elevă silitoare, cu note maxime. După terminarea liceului, Anda trebuia să plece la Harvard, însă odată cu succesul obținut pe piața muzicală, planurile ei de viitor s-au schimbat radical.
„Mama mea era plecată în Statele Unite ale Americii de doi ani, unde lucra la un cunoscut salon de coafură pentru a-mi pregăti terenul și a mă muta acolo, pentru a studia la Harvard. Aveam rezultate foarte bune la învățătură în timpul liceului. Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată. Am obținut 10 pe linie, mă duceam la olimpiadele de matematică, de informatică, unde am ajuns chiar la fazele pe țară. Mama a vrut să îmi creeze un viitor mai bun, îmi pregătise loc unde să stau și pe cineva care să îmi plătească studiile”, a declarat Anda Adam pentru Agenția de presă mondenă, în urmă cu mai mulți ani.
Anda Adam s-a născut pe 27 aprilie 1980 în București, iar copilăria și-a petrecut-o la bunici. În acea perioadă artista iubea să joace fotbal, primind rapid porecla „Andone”.
Imediat după terminarea liceului a devenit cunoscută în industria muzicală din România. Atunci, artista a lansat piesa „Nu mă uita” alături de RACLA. Totuși, ea nu a dorit să renunțe la studii, pe care le-a continuat nu în America, ci la București.