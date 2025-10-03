Cum a încălcat Anda Adam contractul cu Antena 1. Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la Tv

Anda Adam a atras toate privirile la Asia Express. Vedeta a dat dovadă de extrem de multe nemulțumiri și a avut episoade de nervi în care a vrut să plece acasă. Ajunsă acasă, cântăreața a făcut o gafă de proporții și a dat detalii despre o scenă care încă nu s-a afișat la televizor. Iată despre ce este vorba.

Anda Adam, detalii despre un moment din Asia Express care încă nu a apărut la Tv

Anda Adam a încălcat contractul cu Antena 1. Artista a povestit despre o scenă nedifuzată de la Asia Express. Ea a recunoscut că a existat un conflict cu Mara Bănică și momentul a fost foarte tensionat.

Cântăreața a dat detalii despre ce s-a întâmplat la Asia Express, însă a uitat să țină cont de detaliile de confidențialitate din contract, dezvăluind lucruri care încă nu au fost difuzate la televizor.

Totul s-a întâmplat după un schimb de replici în mediul online cu Mara Bănică. Jurnalista a spus că Anda Adam i-a provocat un disconfort major în timpul competiției.

Într-un moment impulsiv, Anda Adam a recunoscut că a vrut să acționeze agresiv, dar pentru că îi poarte respect Monei Segall, s-a oprit. Mai mult, cântăreața a spus că între ea și jurnalistă a fost o dispută aprinsă care nu a fost încă prezentată telespectatorilor.

Și fanii s-au întrebat dacă are voie să dezvăluie astfel de detalii, ținând cont de regulile din contractul cu Antena 1.

Anda Adam și Mara Bănică, pe cale să se bată în Asia Express

În urmă cu doar o zi, Anda Adam a spus că ea și Mara Bănică erau la un pas de a se bate în Asia Express. Cântăreața a făcut declarații acide și chiar a amenințat-o pe jurnalistă.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv.

Nu, că nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…

În alte condiții probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall, care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal (…) N-ai bun simț, bună creștere, n-ai nimic. Ești fără limită’, a spus Anda Adam.

Totul a început după ce Mara Bănică a mărturisit că i s-a părut antipatică Anda Adam în competiție, pentru faptul că se plângea încontinuu și a fost „fițoasă”.

