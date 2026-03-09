Câți bani a primit Adrian Kaan la Survivor 2026. Concurentul a fost eliminat după 9 săptămâni

Adrian Kaan a fost eliminat duminică seară, 8 martie, din emisiunea Survivor România 2026, după ce a pierdut duelul cu Alberto Hangan. Războinicul a rezistat 9 săptămâni în competiție, iar acest lucru i-a adus și un câștig consistent.

Adrian Kaan, eliminat de la Survivor 2026

După nouă săptămâni de provocări intense la Survivor România 2026, Adrian Kaan a părăsit competiția în ediția cu numărul 27, în urma unui duel dramatic cu Alberto Hangan. Deși aventura sa în Republica Dominicană s-a încheiat, războinicul nu pleacă acasă cu mâinile goale.

Eliminarea lui Adrian Kaan a fost rezultatul unei săptămâni tensionate în tribul Războinicilor. În urma votului colegilor săi, acesta a fost primul desemnat să intre în duelul eliminatoriu. Tensiunile au crescut când Loredana Pălănceanu, câștigătoarea colanului de imunitate, l-a nominalizat pe Alberto Hangan drept al doilea concurent pentru confruntare. Decizia a dat startul unei probe spectaculoase și solicitante, care a testat limitele fizice și mentale ale celor doi.

Duelul eliminatoriu a constat într-un traseu complex, ce a pus la încercare rezistența, echilibrul și concentrarea participanților. În ciuda eforturilor sale, Adrian a pierdut în fața lui Alberto, fiind nevoit să își ia rămas-bun de la competiție.

Câți bani a primit concurentul

Deși a fost eliminat, Adrian Kaan a plecat acasă cu o sumă considerabilă. Potrivit Cancan, fiecare săptămână petrecută în competiție aduce concurenților un câștig de aproximativ 1.500 de euro.

După nouă săptămâni petrecute în Republica Dominicană, Adrian a acumulat în total 13.500 de euro.

Pe lângă această sumă, concurentul ar mai fi primit bani și în momentul în care a semnat contractul cu Antena 1.

Deși primise colanul de imunitate de la colegul său, Nicu Grigore, care a părăsit competiția în urma unei accidentări, Adrian Kaan a ales să nu îl folosească.

