Două eliminări la Survivor România 2026. Adrian Kaan și Nicu Grigore au părăsit emisiunea

Adrian Kaan a fost eliminat de la Survivor România 2026 în ediția cu numărul 27, după un duel intens cu Alberto Hangan. Decizia a venit în urma voturilor colegilor și a nominalizării făcute de Loredana Pălăceanu, deținătoarea colanului de imunitate. Cei doi concurenți au intrat la duel, iar Adrian a pierdut în fața colegului său.

Adrian Kaan, eliminat de la Survivor România 2026

Adrian Kaan a părăsit competiția Survivor România 2026, după un duel tensionat cu Alberto Hangan, în care fiecare secundă a contat. Concurenții și-au dat toată silința, dar doar unul a reușit să rămână în jungla din Republica Dominicană.

Tensiunea a atins cote maxime în echipa Războinicilor, când Adrian Kaan și Alberto Hangan s-au confruntat într-o probă eliminatorie decisivă. Adrian a intrat în duel după ce a fost votat de colegii săi, iar Loredana Pălănceanu, protejată de colanul de imunitate, l-a nominalizat pe Alberto. A fost o luptă strânsă, dar în final, Adrian Kaan a fost cel eliminat și a fost nevoit să-și ia rămas-bun de la competiție.

„Și mie o să îmi fie dor de toți colegii mei din trib și sunt convins că și ei o să îmi simtă lipsa. Așa cum au zis colegii mei, eram un lider, pentru că exact cum am mai spus, liderii se nasc, nu se numesc. Știu că am asta în sânge”, a declarat acesta cu emoție.

Înainte de plecare, Kaan a fost nevoit să renunțe la totemul de imunitate câștigat anterior de la Nicu Grigore.

Victoria în duel a fost un moment de satisfacție pentru Alberto Hangan, care a mărturisit că a simțit o presiune uriașă pe umerii săi.

„Într-adevăr, dorința este foarte mare să continui, de asta a și fost presiune pe mine, și Kaan fiind foarte bun și rapid l-am simțit ca un ghimpe în coaste, tot în spatele meu și asta mi-a oferit mai multă presiune pe mine. În rest, sunt bucuros că am câștigat, mai ales în fața unuia dintre cei mai buni concurenți de la Survivor din sezonul acesta, ceea ce îmi oferă o satisfacție mare”, a spus Alberto după câștigarea duelului.

Nicu Grigore a plecat în urma unei accidentări

În timpul duelului cu Adrian Kaan, de săptămâna trecută, Nicu Grigore s-a accidentat la un genunchi. Astfel, concurentul a ajuns pe patul de spital, unde a făcut mai multe investigații medicale.

Deși și-a dorit să poată continua competiția și să nu plece din emisiune din cauze medicale, medicii nu i-au mai dat voie să continue. Astfel, flacăra lui s-a stins și a fost nevoit să își ia rămas un de la colegi.

„Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă, dar per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a declarat Nicu Grigore înainte de a părăsi Survivor România 2026.

Soțul Bellei Santiago a ales să ofere totemul de imunitate unui coleg.

„Aș vrea, dacă îmi permiteți, să ofer și face ce vrea cu ea, lui Kaan această imunitate”, a spus el, înmânându-i totemul lui Kaan.

Adrian Kaan a ales să nu folosească totemul în duelul cu Alberto Hangan, plecând și acesta acasă, doar o zi mai târziu.

